La Universidad de Valencia consiente desde octubre un cartel que tilda al líder de Vox Santiago Abascal de machista: bajo una imagen de Abascal con los ojos tapados se lee: «el machismo perjudica seriamente la salud».

Vox lleva dos meses intentando que el cartel que tilda a Santiago Abascal de machista se retire de la Universidad de Valencia. Hasta ahora, no lo ha conseguido. Por eso, ha tomado la decisión de llevar el asunto a las Cortes Valencianas. En ese escenario, José María Llanos, presidente y portavoz adjunto de Vox, ha solicitado explicaciones a la consejera valenciana de Universidades la socialista Carolina Pascual. Pero sigue sin obtener respuesta. Vox entiende que los hechos son muy graves: los carteles tildan a Abascal de machista y se encuentran no en un lugar privado, sino en una universidad pública valenciana. Por tanto, muy visible a todas las personas que pasan por esa universidad cada día. Entiende también que quien aparece en ese cartel no es una persona anónima, sino el representante de cuatro millones de españoles que, con sus votos, dieron soporte a Vox en las pasadas elecciones generales.

Llanos ha dicho a la consejera valenciana de Universidades que lo que el Gobierno valenciano y la izquierda piensen de Abascal le da igual, pero que sí le importa que se respete la ley, la Constitución y la libertad de todos. Además, ha criticado que Carolina Pascual no haya ordenado la retirada de esos carteles. En Vox la indignación crece por momentos. Y Llanos, hoy, también ha recordado que «desgraciadamente, hemos visto carteles similares amenazantes en los aparece la imagen del presidente de mi partido con un tiro en la nuca y con leyendas amenazantes». No es el caso, pero el intento de los carteles de vincular al machismo la imagen de Abascal es claro. Sin embargo, ahí siguen. Sin que ni la Universidad ni la consejera Pascual hagan hasta la fecha nada al respecto.