Sánchez da a Canarias 13 millones para su ‘hub’ audiovisual mientras aboca a endeudarse al valenciano

El Gobierno de España, que preside el socialista Pedro Sánchez, ha otorgado, a través del Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero, una subvención de 13,1 millones para que Dreamlands Studios. Estas ayudas son importantes para el proyecto de Dreamlands, que pretende en el mayor hub audiovisual y tecnológico del sur de Europa. Y contrastan con la negativa ofrecida a otorgar ayudas al hub audiovisual valenciano, al que el Gobierno ha ofrecido como única salida acudir a las del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a través del crédito. Es decir, a través del endeudamiento.

El Gobierno de España, además, también ha dejado al hub audiovisual valenciano fuera del plan estratégico del sector, que contempla una cantidad de 1.500 millones en ayudas, motivo por el que el presidente de la Generalitat Carlos Mazón incluyó esta reivindicación en el paquete de 56 necesidades urgentes de la Autonomía, «que no pueden esperar más».

En concreto, la primera fase del proyecto canario recibirá 13.177.496,88 euros. Una cantidad que supone la cantidad más alta de las ocho aprobadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para proyectos en esa autonomía.

El Gobierno valenciano ultima ahora mismo un plan estratégico para el sector audiovisual valenciano, sobre la base de los que están considerados los mejores estudios cinematográficos de Europa y uno de los mejores del planeta, los de la Ciudad de la Luz en Alicante que desde su reapertura han generado un impacto económico de más de 60 millones de euros.

Sin embargo, el Gobierno de España no contempla para la Ciudad de la Luz de Alicante ninguna otra financiación que no sea por la vía del endeudamiento a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), según la consulta efectuada por la propia Generalitat Valenciana al Spain Audiovisual Hub, del Gobierno de España. Extremo este no sólo confirmado con la Consejería de Industria, sino además denunciado por la propia consejera Nuria Montes en su día en las Cortes Valencianas y que OKDIARIO adelantó este mes de julio.

A todo ello, se suma que Pedro Sánchez ya acordó en su día con ERC un proteger como proyecto estratégico «de País» Catalunya Media City, otro hub audiovisual y de vídeo juegos que se ubicará en Les Tres Xemenies (Las Tres Chimeneas), en Sant Adrià de Besòs. Este hub tiene por objeto liderar el sector en el ámbito europeo. Todo ello, sitúa al hub audiovisual valenciano en una situación de desventaja frente a sus competidores españoles.