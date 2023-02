El PP exige en Alicante y Valencia la dimisión de la ministra Montero por la ley del ‘sólo sí es sí’

El Partido Popular ha mostrado hoy su rechazo a la ley del sólo sí es sí o ley Montero con sendas concentraciones ante la Delegación del Gobierno en Valencia y la Subdelegación en Alicante. Dos ubicaciones estratégicamente elegidas al ser la prolongación del poder del presidente del Gobierno Pedro Sánchez en el territorio. En concreto, los populares protestan contra la Ley Orgánica 10/22 de 6 de septiembre de Garantía Integral de la Libertad Sexual de la ministra Irene Montero, que ha propiciado ya que 466 delincuentes sexuales condenados se hayan beneficiado de la reducción de penas en toda España. De ellos, 55 en Valencia y 40 en Alicante.

Tanto de Sánchez como de Irene Montero, el PP ha reclamado, además, su dimisión a través de una gigantesca pancarta, en la que se podía leer: Dimite sí o sí: 400 agresores sexuales no cumplen sus penas por culpa de Pedro Sánchez e Irene Montero.

El presidente del PP valenciano Carlos Mazón y la secretaria genera María José Catalá han tomado parte en la concentración de Valencia. Mientras que la de Alicante la han encabezado el presidente del PP provincial Toni Pérez y el alcalde de la ciudad Luis Barcala.

Los dirigentes populares en ambas movilizaciones han clamado contra Sánchez y Montero. En Valencia, Carlos Mazón ha señalado directamente a Pedro Sánchez como «el único responsable de este desastre legislativo» y ha acusado también a Sánchez de que «antepone sus intereses partidistas al dolor de las víctimas».

Mazón ha recordado que han pasado ya casi tres meses «y es ahora cuando Sánchez se plantea la modificación de la ley, que no tendría carácter retroactivo». «Ninguna crítica y ninguna dimisión por esta chapuza legislativa, que tiene enormes consecuencias para la sociedad».

Mazón ha señalado, además, el silencio de Ximo Puig en este caso: «No he oído a Puig defender a las mujeres y a las víctimas. Está más ocupado por no ofender a sus socios del Gobierno valenciano que por ponerse del lado de las que lo están pasando mal. No quiere enfadar ni a su jefe ni a Podemos».

El pasado 16 de enero, el portavoz de campaña del PP de Feijóo, Borja Sémper, desveló que el PP estudiaba entonces convocar movilizaciones en ciudades donde hubiera casos de rebajas de penas y excarcelaciones a agresores sexuales o violadores en aplicación de la citada ley Montero.

La primera de ellas, fue el pasado 20 de enero en Ferrol. Y sólo unos días más tarde, se anunciaron las de la Comunidad Valenciana, si bien, finalmente, se han llevado a cabo ahora.