El PP eliminará los «privilegios a los abusadores» como el que beneficia al ex marido de Oltra

La indignación, el estupor y la conmoción que ha producido la noticia adelantada por OKDIARIO hace escasamente unas horas acerca de que el Tribunal Supremo ofrece a Luis Eduardo Ramírez Icardi ex marido de la ex vicepresidenta primera del Gobierno valenciano Mónica Oltra rebajar su condena por abusos sexuales gracias a la ley Montero, ha tenido esta misma mañana cumplida respuesta por parte del presidente Partido Popular de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón, que ha adelantado hoy en Zaragoza que «el Partido Popular eliminará los privilegios a los violadores y a los abusadores de manera definitiva en España».

Mazón se ha expresado así ante un auditorio repleto de responsables y militantes del Partido Popular encabezados por el líder nacional de la formación Alberto Núñez Feijóo, que han respondido a sus palabras con un sonoro y largo aplauso.

Se da la circunstancia, que hasta la fecha La denominada ley del sólo sí es sí o ley Montero ya ha provocado la reducción de 184 penas de agresores sexuales, a las que ahora se puede sumar, también, el abusador ex marido de Mónica Oltra.

Rebaja de condena

Y ello, porque la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha ofrecido a Luis Eduardo Ramírez Icardi, ex marido de Oltra, la posibilidad de la rebaja de su condena de 5 años por los abusos sexuales continuados sobre una menor tutelada, cuando era educador en un centro de acogida de Valencia, gracias a ley Montero. Ramírez Icardi dispone ahora de un plazo de 8 días para presentar el recurso ante el Supremo.

El caso de la menor abusada por el hoy ex marido de Mónica Oltra fue el punto de origen del denominado caso Oltra, que investiga el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia para esclarecer si cargos y/o personal de la Consejería que dirigía Mónica Oltra supuestamente taparon los abusos de su entonces marido a una menor tutelada. La propia Mónica Oltra está imputada en el citado caso por los presuntos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delito. En total, hay 16 imputados.

Hoy, en su intervención en el acto de presentación de candidatos autonómicos del PP para las elecciones del 28 de mayo, Mazón ha calificado el denominado caso Oltra como «una de las cosas más desagradables y vomitivas a las que hemos asistido en el panorama nacional».

Ley del sólo sí es sí

Mazón ha criticado además que: «No contentos con llevar a la niña esposada, no contentos con no haberle pedido perdón nunca, no contentos con 13 imputados altos cargos, que todavía hoy están con las políticas de protección del menor y están imputados por tapar abusos supuestamente a una menor ayer, nos enteramos de que el gran beneficiario de toda esta historia va a ser el que fue su marido, el que fue el abusador con la ley del sí es sí».