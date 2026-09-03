El portavoz del Consell esgrime un informe policial de la invasión de Ceuta y exige a Sánchez que dimita

El Gobierno valenciano se ha sumado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su petición de dimisión al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez. Así lo ha manifestado este jueves el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, en su comparecencia tras el pleno del ejecutivo autonómico. «Para los valencianos, es un doble bochorno: 33 días de la ocupación de una ciudad española y, además, haber conocido por un informe policial todas las falsedades que Pedro Sánchez ha ido diciendo», ha explicado el portavoz. «Todos los argumentos que dio Pedro Sánchez han resultado ser falsos, según informa su propia Policía Nacional», ha insistido Miguel Barrachina, esgrimiendo el informe de la propia policía sobre la invasión de Ceuta, como se puede ver en la imagen que ilustra esta información. Una circunstancia que «es motivo para que los españoles puedan votar con libertad».

A lo que se refiere Miguel Miguel Barrachina es a los informes policiales que se han ido conociendo desde el primero, el pasado 29 de julio, que publicó en exclusiva OKDIARIO. Se trataba del que alertó de un riesgo concreto de entradas irregulares en Ceuta y Melilla para el día siguiente, con las entradas a nado como escenario de «probabilidad alta» y «riesgo extremo» de acciones coordinadas sobre la valla. La nota que desveló OKDIARIO fue elaborada por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) a través de su grupo de Fuentes Abiertas (ONIF).

Este jueves, tal como también ha publicado OKDIARIO, Pedro Sánchez ha insistido este jueves en el pleno del Congreso en negar las pruebas que las Fuerzas de Seguridad y el CNI emitieron sobre el peligro de una invasión de Ceuta. El Gobierno, ha afirmado, no recibió ningún informe ni nota verbal que anticipara «ni la escala ni la probabilidad» de la entrada masiva de inmigrantes que se registró en Ceuta a finales de julio.

En paralelo, en Valencia, Miguel Barrachina ha hecho mención directa al informe antes citado: «Se conocía» la invasión de Ceuta. «Se advirtió con días de antelación suficientes. Y todos los argumentos que dio Pedro Sánchez han resultado ser falsos, según informa su propia Policía Nacional».

Barrachina ha explicado que la invasión «ni fue obra de Israel, ni fue obra de Rusia. Ni, tampoco, organizado por mafias, sino que fue algo programado por el gobierno marroquí y consentido o tolerado por el gobierno de España, que mantuvo acuartelados en Ceuta a 3.000 militares, siendo Ceuta la ciudad más militarizada de España, con presencia de la propia legión. Y se prefirió ignorar la defensa de nuestras fronteras y de los ciudadanos de Ceuta». Algo que, según ha explicado Miguel Barrachina, «es motivo para que los españoles puedan votar con libertad».