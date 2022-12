La ex vicepresidenta primera del Gobierno valenciano Mónica Oltra niega ahora que ella encargara el expediente informativo que la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirigía puso en marcha mientras se llevaba a cabo la investigación judicial acerca de los abusos cometidos por su entonces marido a una menor tutelada por su propia Consejería. Esta es la versión que defendió hasta el pasado 7 de marzo, cuando manifestó a los medios que «el expediente lo encargué yo». Y que posteriormente a esas manifestaciones volvió a enarbolar.

Mónica Oltra está actualmente imputada por los presuntos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delito en el caso que investiga el Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia para esclarecer si cargos y/o personal de su Consejería supuestamente ocultaron las denuncias de la menor abusada por quien en esos momentos era el marido de la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig.

El citado expediente informativo es el que se conoce dentro de este caso, el denominado caso Oltra como la instrucción paralela, porque se trata de un expediente administrativo sobre el citado caso que transcurrió en paralelo a la investigación judicial.

Las declaraciones de Oltra al respecto de si encargó o no este expediente forman parte de la entrevista que le realizó La Sexta para el programa Salvados. Y según ha dicho Oltra en ese contexto, aquellas manifestaciones reconociendo en ese momento que «el expediente lo encargué yo» fue «una manera de hacerse cargo, de dar apoyo, a las personas que acababan de imputar», pero luego, ante el juez, cambió su versión porque, según afirma «es que yo no encargué ese expediente».

«El expediente lo encargué yo»

En concreto, el pasado 7 de marzo, Oltra dijo haber sido ella la responsable de solicitar el expediente para conocer los hechos ante multitud de medios: «Que no busquen más. Que no molesten a ninguno más. Aquí, lo estoy diciendo yo ya: ese informe, el expediente, lo encargué yo. Dejen a la gente en paz. Y puedo dar todas las explicaciones que quieran: aquí y donde haga falta. Que dejen de molestar a la gente, que dejen de molestar a los funcionarios. Y de poner en entredicho su profesionalidad. Me quieren a mí, me tienen a mí».

«Yo no encargué el expediente»

Sin embargo, el pasado septiembre, ante el juez, Oltra se desdijo. Y sostuvo que ella no había dado orden alguna sobre ese expediente. La pregunta, era: ¿Cuál de las 2 versiones es la verdadera?. Y Oltra ha vuelto a su primera versión y, además ha señalado a uno de los organismos de su Consejería: «Yo no encargué el expediente informativo. Esa, es una cuestión que partió de la Dirección General, pero que es la manera normal de funcionar».

Ha justificado sus manifestaciones diciendo que se produjeron «el día siguiente o 2 días después de que imputan…, no sé: a otras 5-6 personas más». Para continuar con el argumento utilizado ante el juez Vicente Ríos en su declaración el lunes 19 de septiembre, cuando señaló ante el juez, que fue su «manera» de desahogarse después de que su hijo le dijera: «Mamá, ¿es que esas personas no tienen familia?».

Ha dicho además que cuando efectuó esas declaraciones iba «muy atenazada emocionalmente» y ha manifestado que en los momentos previos a sus declaraciones vio salir a una funcionaria «llorando a moco tendido». Y que sus palabras fueron «una manera de hacerse cargo. De dar apoyo a las personas a las que acababan de imputar». «Intentaba proteger a la gente que acababan de imputar injustamente». También, ha vuelto a negar que conociera ese expediente. «No sabía ni esto ni otras 1.000 cosas más como estas». «Yo no entro en quirófano si soy la consejera de Sanidad. Yo estoy encima de la gestión en el nivel político que me compete como consejera».

Pero a continuación, Oltra, que es abogada, fue preguntada si no sabía que no se podía arrancar una investigación administrativa si ya hay una penal en marcha. Y ha intentado de nuevo justificarse: «Es que los ámbitos son diferentes». Pero ha vuelto a decir: «Lo que se encarga es un expediente informativo para ver las actuaciones que ha realizado la Administración».