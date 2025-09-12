Multitudinario baño de masas de Mazón y Tellado en el inicio del curso político del PP valenciano

Multitudinario baño de masas del presidente del PP valenciano, Carlos Mazón, y del secretario general del PP de Alberto Núñez Feijóo, Miguel Tellado, en la cena de inicio del curso político del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), celebrada este viernes en la Ermita de Sanz, en Benidorm. Se trata de un acto con el que tradicionalmente el PPvalenciano arranca cada año su curso político en septiembre. Y tiene una tradición de décadas. En ese acto se ha reflejado el apoyo unánime del PP valenciano a su presidente, Carlos Mazón. El presidente del PP Provincia de Alicante, Toni Pérez, en su intervención ha elevado el número de asistente, a 1.000.

La afluencia de asistentes ha sido de tal magnitud que ha superado en número a las 750 personas que acudieron a la cena del PPCV de inicio del curso político de 2024, en Nules (Castellón), celebrada el 13 de septiembre de aquel año. Por tanto, mes y medio antes de la DANA. A aquel acto, también asistió Miguel Tellado. Entonces, se desbordaron ya todas las previsiones y el PP tuvo que elaborar listas de espera. En esta ocasión, la ilusión por participar de la militancia ha desbordado, incluso, a aquella cita.

La asistencia masiva de militantes y simpatizantes este viernes en Benidorm, toma una mayor relevancia porque se trata del primer acto masivo presidido por Carlos Mazón, desde el que este 10 de junio de este 2025 protagonizó junto a Alberto Núñez Feijóo en Alicante. Traducido a clave política, la demostración de un apoyo sin fisuras de las bases a Mazón. Por tanto, la evidencia de que él, y sólo él, sigue siendo el líder indiscutible del partido.

Otra clave importante es que el número de asistentes multiplica el de los que acudieron hace exactamente siete días a otro evento, en aquel caso en Alicante, protagonizado por el ex presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.

El acto de Benidorm se ha producido apenas horas después de que Carlos Mazón, en su condición de presidente de la Generalitat Valenciana, haya anunciado en Elche (Alicante), que el próximo 5 de noviembre llevará a cabo una remodelación del Consell, coincidiendo con la salida del vicepresidente para la recuperación, Francisco José Gan Pampols, pactada antes de su nombramiento,.

Y ha contado también con la presencia de los tres consellers que van a ser clave en esa remodelación, como ha adelantado este viernes OKDIARIO, la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero; el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus; y el titular de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina. Y, además, del presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicente Mompó.

Como también ha adelantado este viernes OKDIARIO, tanto Carlos Mazón como Génova están encantados con el «excelente trabajo» de Vicente Mompó y su equipo en la Diputación de Valencia. Hasta el punto de que en la próxima remodelación del Gobierno valenciano hará un guiño a ese equipo.

También ha asistido al acto de este viernes en Benidorm la presidenta del PP de la provincia de Castellón, Marta Barrachina, así como los alcaldes de las tres capitales de la Comunidad Valenciana: Luis Barcala, Alicante; Begoña Carrasco, Castellón; y María José Catalá, Valencia.