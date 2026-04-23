Una mujer recorre 7 kms en Valencia con una hija en brazos en plena noche para denunciar maltrato

Una mujer, cuya nacionalidad no ha trascendido, ha recorrido desorientada siete kilómetros en plena noche con una hija de tres años en sus brazos y su otro hijo, de 13 años, a su lado, para denunciar los presuntos malos tratos de que era víctima por parte de quien era su pareja. Este último, un varón, que ha sido posteriormente detenido por la Guardia Civil pese a oponer resistencia y causar heridas leves a uno de los guardias que participaba en su detención. Todo ello, según han confirmado a OKDIARIO fuentes de la propia Guardia Civil.

Según el relato de la Benemérita a OKDIARIO, la mujer ha revelado a los agentes que ella había sufrido agresiones por parte del ahora detenido, pero que decidió marcharse de la vivienda y denunciar los hechos cuando su pareja dirigió su violencia también hacia los hijos con los que emprendió la desesperada huida.

La mujer salió de su casa desorientada, en plena noche. Inició su camino a pie con la intención de denunciar ante la Guardia Civil. Pero estaba desorientada, que en lugar de dirigirse a Llombai, un pequeño municipio de algo menos de 3.000 habitantes, ubicado en la comarca de la Ribera Alta, en Valencia, más cercano a su lugar de partida, sus pasos la dirigieron hacia Carlet, donde habitan cerca de 17.000 habitantes, también en la Ribera Alta, en Valencia.

En plena huida, un vehículo la auxilió cuando caminaba por la carretera con sus hijos y en plena noche. El vehículo la trasladó hasta el puesto de la Guardia Civil de Carlet-La Alcudia. Una vez estuvo a salvo con los agentes del Instituto Armado, la mujer les relató lo sucedido y cuál era su situación. Los guardias facilitaron a la mujer comida, pañales para su hija de solo tres años y, también, ropa. Todo ello, hasta que Servicios Sociales se hizo cargo de ella y de los dos menores.