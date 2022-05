El presidente de la Diputación de Alicante Carlos Mazón se ha comprometido hoy en la localidad alicantina de Teulada-Moraira ante empresarios de Alicante y Valencia a poner en marcha un proyecto que férreo que vertebrará ambas provincias. Se trata del tranvía que unirá las localidades de Dénia, en el norte de Alicante, con Gandía. La iniciativa tiene por objeto también que ambas localidades saquen partido a los flujos turísticos. Y ante la inacción, tanto del presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig como del presidente del Gobierno de España el también socialista Pedro Sánchez, Mazón impulsará y desarrollará el proyecto de viabilidad.

Carlos Mazón participaba hoy en el ‘Foro Compartir la Marina Alta en 2022’, una iniciativa impulsada por el Rotary Club de Jávea, con la colaboración de los clubes rotarios de Benisa, Calpe y Denia en la que se han dado cita profesionales y empresarios. El objeto del foro es el de compartir, proponer y reflexionar acerca de las acciones que implementen el desarrollo económico de la comarca.

Y dentro de esas acciones, una de las más demandadas es la de contar con una conexión férrea -un tranvía de la costa- que enlace Denia, en la provincia de Alicante, con Gandía, ya en tierras valencianas. En principio, se trata de una iniciativa que debía estar impulsada por la Generalitat Valenciana que preside el socialista Ximo Puig, pero como no avanza, porque está a su vez a la espera de Sánchez para que el Estado también aporte, Mazón ha decidido tomar la iniciativa.

Y ha lanzado la propuesta de avanzar en el proyecto de la mano inversión público-privada, porque se trataría de primer tranvía interprovincial. Y porque el flujo económico de intercambio que generaría entre las 2 provincias sería importante. De hecho, Mazón ha anunciado hoy, también, en relación con este asunto que propondrá al presidente de la Diputación de Valencia el socialista Toni Gaspar, y a la propia Generalitat -Arcadi España es el consejero de esta área, persona muy afín a Puig y que posiblemente incremente sus competencias en la ya inminente remodelación de la parte socialista del Gobierno valenciano-.

Se queda fuera el Gobierno de Sánchez: «Lleva demasiado tiempo anunciado que va a llevar a cabo una iniciativa que no hace», ha dicho hoy Mazón, que ha insistido en el tema: «No tenemos que esperar a quien no cumple», ha afirmado también en clara referencia a Sánchez.

Respecto a la hoja de ruta para este proyecto, si Toni Gaspar acepta colaborar, el tranvía Denia-Gandía se presentará como una iniciativa conjunta de la Diputación de Alicante y de la Diputación de Valencia. Y el estudio de viabilidad se presentará, a su vez a la Generalitat Valenciana una vez esté concluido.

La comarca alicantina de la Marina Alta, que linda con Valencia, ha sido objeto en esta legislatura de una especial atención por parte de Mazón y de la Diputación de Alicante. La institución ha invertido en ella 77 millones de euros en 3 años, de los que 44 lo fueron el pasado año 2021, porque se da la circunstancia de que en ella confluyen Turismo, Comercio, Agricultura e Industria. Todos esos sectores son los que reclaman la conexión que Sánchez aplaza un día sí y otro también y que Mazón va a poner en marcha.