Mazón ampliará a 18 millones la dotación del bono para que afectados de la DANA puedan ir de vacaciones

El presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, ha anunciado este viernes que su Gobierno ampliará la dotación del denominado Bono Recuperem Turisme (Bono Recuperemos Turismo) en 7,9 millones de euros. Así, alcanzará los 18 millones de euros. El citado bono es una ayuda que ofrece la Generalitat Valenciana para que los afectados por la DANA del 29 de octubre de 2024 puedan disfrutar de unas merecidas vacaciones. Ya se han realizado con ese bono más de 36.000 reservas, lo que evidencia la buena acogida del mismo. Con la nueva cuantía, Recuperem Turisme se convierte en el bono de mayor cuantía que se ha dado desde la Generalitat Valenciana en toda su historia.

Carlos Mazón se ha manifestado así en el acto con motivo de la primera edición de los llamados Premios Turisme Comunitat Valenciana (Premios Turismo Comunidad Valenciana), al que ha acudido acompañado de los dos vicepresidentes de su Gobierno, Susana Camarero y Francisco José Gan Pampos, y de la consellera de Turismo, Marián Cano.

Por lo que hace referencia a los I Premios Turisme Comunitat Valenciana han reconocido en la categoría de Personalidad Turística a José Orts Serrano. Pionero del turismo en Elche, la tercera localidad de la Comunidad Valenciana, y creador del Camping Palmeral, Hotel Huerto del Cura y Hotel Jardín Milenio, cuya trayectoria combina innovación turística, sostenibilidad y vinculación al patrimonio cultural.

El Premio a la Estrategia de Sostenibilidad ha sido para Rototom Sunsplash. Se trata del primer festival europeo con certificado oficial de emisiones de CO2. El Premio a la Comunicación Turística ha recaído en la patronal turística de referencia en la Comunidad Valenciana, Hosbec. Y ello, por su campaña audiovisual y digital, realizada en colaboración con Turisme Comunitat Valenciana y Patronato Costa Blanca, llamada Yo también soy turista, que combate la turismofobia y transmite un mensaje de empatía e inclusión.

El Premio al Capital Humano Turístico ha sido para Gourmet Catering & Eventos. Una empresa valenciana con una trayectoria de más de 75 años y referente en materia de sostenibilidad y compromiso social.

El Premio al Destino Turístico de Excelencia ha recaído en Benidorm, como referente paradigmático del sector turístico, que desarrolla un modelo estructurado, planificado, preparado y adaptativo. Benidorm es, además, el primer destino turístico inteligente certificado por la Marca Q del ICTE.

En cuanto a las menciones especiales, han recaído en el Roig Arena, el emblemático pabellón cubierto mutiespacio en la ciudad de Valencia, inaugurado este mes de septiembre. Y, también ha recibido mención espacial en el Hotel Cap Negret de Altea. Este último, en su 50 aniversario, ya consolidado como uno de los hoteles más emblemáticos y símbolo del turismo mediterráneo.

Han recibido mención especial colectiva al sector turístico por su solidaridad y reacción tras la riada del 29 de octubre de 2024, asociaciones como Hosbec, ApturCV, Conhostur, Ashotur, Fevh, Apeha, Aevav, Agocv y Alicante Gastronómica y Solidaria