La juez pide las declaraciones de Mazón a instancias de la asociación de una asesora de Compromís

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular de Instrucción 3 de Catarroja, en Valencia, y que dirige las diligencias previas del caso de la DANA, ha dictado y notificado este martes un auto a través del cual requiere a las presidentas de las comisiones de la investigación de la DANA de las Cortes Valencianas, Mírima Turiel (Vox) y del Congreso, Carmen Martínez (PSOE), las grabaciones completas de las comparecencias del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. La petición se ha producido a instancias de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d’Octubre de 2024, que preside Mariló Gradolí. Gradolí ha sido asesora de Compromís en la Diputación de Valencia y actualmente está en el servicio de prensa del Ayuntamiento de Catarroja, también en Valencia.

Además, concurrió en la lista de Compromís al Ayuntamiento de esa misma localidad en los comicios municipales de mayo de 2023. Ocupaba el puesto número 14 de esa lista. Entre los años 2016 a 2019 también estuvo vinculada a la catalanista Escola Valenciana. Se de la circunstancia de que Carlos Mazón es aforado.

Contra el auto de la juez cabe recurso de reforma, ante el mismo juzgado, en el plazo de tres días. Y de apelación, ante la Audiencia Provincia de Valencia, en el plazo de cinco días.

Tal como publicó OKDIARIO en febrero de este 2025, Gradolí presentó la citada asociación junto a otras dos mujeres. Así, otro de los referentes de la citada Asociación de Víctimas de la Dana 29 de octubre 2024 era Merche Alabau, que, según consta en la web municipal del Ayuntamiento de Valencia es vocal titular por Compromís en la Junta Municipal de Pobles del Sud. Por tanto, otra persona también afín a Compromís, desempeñando una función representativa en esta nueva asociación.

Por lo que respecta a Empar Puchades fue designada por el Gobierno de Joan Ribó hija predilecta de Valencia en 2019. Joan Ribó fue alcalde de Valencia entre 2015 y 2023, también por la coalición nacionalista Compromís, con el apoyo del PSOE.

Ahora, la juez reclama las grabaciones completas de las comparecencias de Carlos Mazón, a pesar de que Carlos Mazón es aforado. Y a petición de la citada asociación, cuya presidenta es afín a Compromís.