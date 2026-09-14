La juez de la DANA prorroga la instrucción hasta abril para abrir juicio oral a las puertas de elecciones

La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja (Valencia), Nuria Ruiz Tobarra, ha decidido prorrogar otros seis meses las diligencias previas en torno al caso de la DANA de Valencia del 29 de octubre de 2024. La prórroga será efectiva a partir del 30 de octubre, por lo que alcanza hasta el 30 de abril de 2027, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas, cuando todo indica que, entonces sí, abrirá juicio oral.

La decisión de la juez se ha producido el mismo día en que, como ha publicado OKDIARIO, el promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha remitido al pleno su informe sobre las tres quejas presentadas contra la juez de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, y ha propuesto archivarlas todas.

Esta última decisión ha llegado pese a que distintos medios como OKDIARIO han documentado la intervención de su marido, el también magistrado Jorge Martínez Ribera, en varias diligencias de la instrucción, un asunto que ha llegado incluso a los tribunales superiores sin que se haya dirimido de forma definitiva.

En lo referente a la prórroga del periodo de instrucción hasta el 30 de abril del próximo año 2027, la magistrada ha plasmado esta decisión en un auto emitido este lunes en el que manifiesta que la finalización de la causa «no es factible que tenga lugar en el tiempo que resta para el vencimiento del plazo de instrucción».

Agrega, además, la instructora, que la prórroga de la causa se «convierte en una medida absolutamente inevitable al objeto de garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva de todas las partes».

Con esta nueva prórroga, la instrucción del caso de la DANA de Valencia se alargará en un plazo en torno a los 30 meses desde su inicio, apenas unos días después de que se produjera la catástrofe.