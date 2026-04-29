La juez de la DANA insiste con Mazón: ahora cita a su vicepresidenta primera tras llamar a su portavoz

Nuria Ruiz Tobarra, la juez que instruye las diligencias previas de la DANA de Valencia, insiste con el ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Ahora, Ruiz Tobarra ha llamado a declarar como testigo a la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano con Carlos Mazón, Susana Camarero, que ha sido citada por la instructora para el 10 de junio. Y a ello se añade la citación, también en calidad de testigo, de la que fuera portavoz del Consell de Carlos Mazón, Ruth Merino, junto a la del propio Carlos Mazón. Y también como testigo. Si bien la situación de Carlos Mazón está pendiente de cómo se resuelva el recurso de apelación presentado por él mismo ante la Audiencia de Valencia frente a la decisión de la juez de rechazar que el ex presidente valenciano se persone en la causa.

En el caso de Susana Camarero, y aunque la juez ya acordó citarla en fecha 11 de septiembre de 2025 por los motivos que luego se expondrán, hay un reciente auto de la propia magistrada, de fecha 26 de marzo, en que la juez recoge la solicitud de una de las partes para que se cite en calidad de testigos tanto a Mazón como a Ruth Merino y Susana Camarero por la asistencia de las conselleras con el presidente de la reunión de las 13:45 «prevista con representantes económicos y sociales de la Comunidad Valenciana».

Ese auto es el mismo en el que la juez admite «en su integridad» la petición de prueba y agrega que «en el presente momento la referencia a la aportación de mensajes y llamadas se ha de circunscribir exclusivamente» a los miembros del Consell que menciona expresamente, en referencia a Susana Camarero y Ruth Merino. Lo que según algunas fuentes busca conocer si existe un intercambio de mensajes con Mazón en que este dé alguna orden relacionada con la emergencia a sus conselleras.

Se da la circunstancia de que Ruiz Tobarra ha tomado declaración en calidad de testigo, entre otros, al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al entonces candidato a presidir la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. Y ha llamado ya a declarar como testigo al propio Carlos Mazón. Todo ello, sin contar con que varios asesores del ex presidente también han pasado por el juzgado de Catarroja en calidad de testigos. Preguntas, en su inmensa mayoría, relacionadas de una u otra manera con Carlos Mazón.

Antes del auto del pasado 26 de marzo, la magistrada había acordado llamar a Susana Camarero a declarar ya en el mes de septiembre de 2025. Lo hizo a petición de dos acusaciones y por motivos que poco o nada tienen que ver con el antes expuesto. Camarero estuvo conectada el 29 de octubre de 2024, el día de la DANA, algo menos de 30 minutos al CECOPI. Pero, tanto Intersindical Valenciana como Ciudadanos solicitaron a la juez su comparecencia. Intersindical Valenciana, por un tema relacionado con la presa de Forata. Y Ciudadanos «con la finalidad de esclarecer la verdad» en relación a «qué pasó realmente en el CECOPI el día 29 de octubre de 2024».

Según el auto de la juez de 24 de marzo de este 2026, la ex consellera Ruth Merino ha sido llamada «para que facilite de quién recibió la información» el presidente, en referencia a la reunión de las 13:45. Por tanto, otra vuelta en torno a Mazón. Por tanto, de nuevo, una citación para conocer algo en torno a Carlos Mazón.