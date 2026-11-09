Investigados por vender fruta retirada del consumo humano y apilada entre excrementos animales en mercadillos de Alicante

Una investigación iniciada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ante la sospecha de comercialización de bananas como plátanos de Canarias ha desembocado en la apertura de diligencias por parte de un juzgado de Elche por un supuesto delito contra la salud pública. En el caso hay dos personas investigadas. Se trata de dos varones, españoles ambos, de 47 y 57 años.

Según la Guardia Civil, los investigados vendían supuestamente fruta que había sido descartada previamente para el consumo humano y entregada a una explotación ganadera de Torrelano, en Elche (Alicante), para la alimentación de animales. Con la particularidad de que la fruta, siempre según el relato del Instituto Armado, se almacenaba junto a los animales y sus excrementos. Además, al haber sido retirada antes de la cadena alimentaria humana, primero, y manipulada más tarde sin garantías higiénico-sanitarias, existía riesgo de contaminación.

Los agentes comprobaron que un operador mayorista entregaba a las explotaciones ganaderas plátanos y otras frutas que, por sus características, quedaban descartadas para el consumo humano, con la finalidad de que los consumieran los animales. Pero, al revisar la documentación, se observó que una explotación de ganado ovino y caprino retiraba cantidades muy elevadas de fruta pese a tener pocos animales y, durante largos periodos, según la Guardia Civil, ninguno.

La fruta era trasladada a la citada explotación de Torrellano. Allí, una segunda persona acudía con un furgón y cargaba varias cajas de plátanos y los vendía en mercadillos de las provincias de Alicante y Valencia. Se ofrecían al público como plátanos de Canarias, en los mismos envases serigrafiados con la marca y con numerosas piezas que aún conservaban su etiqueta.

La fruta, siempre según la Guardia Civi, era transportada en un vehículo empleado en la propia actividad agrícola y ganadera, sin limpieza ni desinfección previas, y se almacenaba en la explotación junto a los animales y sus excrementos, donde era manipulada y reenvasada en cajas previamente descartadas. Como la fruta había sido retirada previamente de la cadena alimentaria humana y manipulada después sin garantías higiénico-sanitarias, corría el riesgo de contaminación.

A los investigados se les atribuye un supuesto delito contra la salud pública; otro, relativo al mercado y a los consumidores. Y, un tercero, contra la propiedad industrial. Las diligencias han sido entregadas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche.