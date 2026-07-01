Se insta a los ciudadanos españoles a colaborar para salvar a 116 perros hacinados en una casa: «Estos animales no aguantarán mucho más así»

El alcalde de la localidad alicantina de Confrides ha solicitado ayuda urgente a la Diputación Provincial, a la Generalitat y a la población para atender a un total de 116 perros que viven hacinados en un domicilio de no más de 70 metros cuadrados. Los animales residen con su dueña: una mujer centroeuropea de 50 años a la que la crianza de perros se le ha ido de las manos.

La raza que más predomina entre estos animales es la Yorkshire, con un total de 60 de ellos que viven dentro de jaulas y sin un lugar adecuado para vivir. La vivienda se halla en una finca de la localidad, aunque los perros viven dentro de la casa, sin opción de salir al exterior.

Necesidad urgente de ayuda

Según ha confirmado el alcalde, Confrides carece de técnicos, veterinarios e, incluso, de agentes de policía que puedan hacer frente a la situación. Asimismo, la policía local ha asegurado que no dispone de medios suficientes para atender tanto a la mujer como a los perros, por lo que solicitan que se organice un dispositivo para buscar un lugar más idóneo para estos animales.

«Esta situación está haciendo sufrir a los animales y pedimos a la Diputación y a la Generalitat que nos ayuden a buscar una solución», declara el alcalde, quien ha solicitado que se lleve a cabo un dispositivo que contacte con particulares o colectivos animalistas para acoger a estos perros, a la vez que se ayuda a la mujer, que presenta una situación de vulnerabilidad.

Una situación insostenible

Según declaran desde el ayuntamiento, todo comenzó cuando la mujer decidió adoptar a una pequeña camada de cachorros abandonados. Sin embargo, la situación continuó yendo a más a medida que estos cachorros se reprodujeron y la mujer fue acogiendo cada vez más animales en su domicilio.

Ante esta situación, la solución favorable es la intervención de asociaciones de acogida de animales para que puedan repartir estos animales en distintos locales donde puedan vivir una vida de calidad. Asimismo, otra opción es que particulares actúen directamente y busquen acoger alguno de estos animales para hacerse cargo de ellos.