La piscina natural con el agua más turquesa y cristalina de España está en pleno cañón del Turia en un pueblo con castillo árabe y puentes colgantes

El charco azul de Chulilla es una de las joyas escondidas de la Comunidad Valenciana que alberga una piscina natural con el agua más turquesa y cristalina de España. Situada en pleno cañón del Turia, esta obra mágica de la naturaleza acoge al año a miles de turistas que se dejan caer por un pueblo de 700 habitantes que tiene uno de los paisajes más espectaculares del interior de la provincia de Valencia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre esta piscina de agua turquesa y cristalina.

España tiene muchas joyas repartidas por todo su territorio y la Comunidad Valenciana es una de ellas. Las provincias de Alicante, Valencia y Castellón son visitadas cada año por millones de turistas y todo indica que en 2026 se superará el récord histórico de cerca de 30 millones de visitantes con los que se cerró el pasado año. El Mediterráneo está de moda y, además de contar con una temperatura excelente y muchos kilómetros de playa, el este español también cuenta con una zona interior que es orgullo del país. Todo mezclado con una historia y culturas únicas, además de una de las gastronomías más importantes del país.

Uno de los tesoros escondidos de la Comunidad Valenciana es Chulilla, una preciosa población de origen islámico que está situada en la comarca de Los Serranos. Situada a 320 metros de altura, está situada a una hora en coche del centro de Valencia y su cercanía con la capital de la Comunidad Valenciana explica que en el pueblo en invierno solo habiten 700 habitantes. Por lo que respecta a su patrimonio, cuenta con las pinturas rupestres del barranco de Falfiguera que forman parte del Patrimonio de la Humanidad, arte rupestre del arco mediterráneo de la península ibérica. También son orgullo de este pueblo la Iglesia de la Virgen de los Ángeles, la Ermita de Santa Bárbara o el famoso castillo de Chulilla, que es uno de los más importantes de la zona.

Así es la piscina natural con agua más turquesa de España

Más allá de su patrimonio cultural, Chulilla cuenta con un emplazamiento que convierte a esta ciudad en una de las más visitadas de la provincia durante el verano: el famoso charco azul de Chulilla. Esta piscina de agua turquesa y cristalina está situada a pocos minutos del centro del pueblo.

#Chulilla #RinconesDeEspaña #NaturalezaPura #EscapadaPerfecta ♬ sonido original – CactusViajeros @cactusviajeros 📍 Charco Azul – Chulilla (Valencia) Un rincón espectacular escondido entre cañones y paredes de roca. El Charco Azul es una piscina natural de aguas turquesas formada por el río Turia, perfecta para refrescarse en verano y disfrutar de la naturaleza en estado puro. Se accede caminando por senderos sencillos desde el pueblo de Chulilla, un lugar famoso por sus rutas, puentes colgantes y paisajes impresionantes. Naturaleza, aventura y tranquilidad en un mismo sitio 💙 ⚠️ Consejo: lleva calzado cómodo, agua y respeta el entorno (no dejes basura). #CharcoAzul

«El río Turia, al introducirse en Chulilla, ha creado una profunda garganta de paredes verticales que atraviesa la roca calcárea y constituye un espectacular cañón, que puede ser considerado uno de los rincones más bellos de la Comunidad Valenciana. Dentro del paraje deben destacarse dos enclaves característicos: Los Calderones y El Charco Azul», informa la Generalitat Valenciana a través de su página web. El agua ha ido erosionando las paredes con el paso de los años, pero el charco en sí es un azud que construyeron los árabes en el siglo XII para regar las huertas de la zona.

Así que, entre paredes de más de 100 metros de altura, ha quedado encuadrado este charco azul que está dentro de las mejores rutas de excursiones de la Comunidad Valenciana. Para ello sólo hay que seguir el curso del río hasta llegar a una pasarela de madera y poner pie en tierra en uno de los lugares más bonitos de la Comunidad Valenciana. La ruta circular es de 3,8 kilómetros y se tarda poco más de una hora.