La psicología sugiere que las personas que escriben con mala letra no lo hacen porque sean desganados, sino que es un síntoma de pensamiento acelerado

La caligrafía dice mucho de una persona y ahora los expertos en psicología relacionan la mala letra con un exceso de inteligencia. Ahora los entendidos en la materia han sugerido que las personas que escriben mal no lo hacen por desgana y todo tiene que ver con un síntoma de pensamiento acelerado y la relación que hay entre el cerebro y sus manos. Consulta en este artículo todo lo que dicen los expertos sobre las personas que tienen una mala letra y la inteligencia.

Las personas que tienen una mala letra son más inteligentes que el resto. Esto no lo afirma uno que siempre ha tenido problemas de caligrafía, sino un estudio llevado a cabo por expertos de la Universidad de Yale que publicó sus resultados en la prestigiosa revista The American Journal of Psychology. Estos expertos en la materia llegaron a la conclusión de que las personas que tienen mala letra tienen una inteligencia superior porque su cerebro procesa de forma distinta al resto. Así que no es desgana, es exceso de coeficiente intelectual.

Arnold L. Gesell, profesor de psicología en la Universidad de Yale, informó que, tras llevar a cabo una serie de experimentos en varios colegios de la zona, detectaron que: «Los niños con mala letra mostraban altas habilidades mentales y agilidad mental sobre el promedio. Para ellos era más importante la información que obtenían que esforzarse por una buena letra». Estos expertos detectaron que el cerebro de la gente con mala letra trabajaba a una velocidad mayor que sus manos y el motivo es que estas personas con mayor coeficiente priorizan la información que procesan antes de escribirla.

Así que se sacó la conclusión de que los alumnos con mejores calificaciones desde la educación primaria hasta la universidad suelen escribir los exámenes con una letra descuidada en un texto de menor elaboración. Eso sí, siempre cuidando la ortografía.

La psicología y las personas que tienen mala letra

La cuenta @Farmaceuticofernandez, que cuenta con miles de seguidores, también hizo mención a este tema en uno de sus vídeos que se hizo viral contando con miles de reproducciones.»Tener mala letra podría ser signo de mayor inteligencia», dice el experto en el titular del vídeo donde informa a sus seguidores del estudio de la Universidad de Yale.

#farmaceuticofernandez #Curiosidades #Inteligencia #MalaLetra #CienciaDivertida #farmacia #aprendecontiktok ♬ sonido original – Farmaceuticofernandez @farmaceuticofernandez 🎥 ¿Tienes mala letra? Pues podría ser señal de que eres más inteligente ✍️🧠 Si toda la vida te han dicho que escribes fatal, tengo buenas noticias: según un estudio, tener mala letra podría estar relacionado con un mayor nivel de inteligencia. 🔍 ¿Por qué ocurre esto? 1️⃣ Procesamiento rápido de ideas → Las personas con mala letra suelen pensar más rápido de lo que son capaces de escribir, así que la mano no sigue el ritmo del cerebro. 2️⃣ Mayor creatividad → En algunos casos, la escritura desordenada va de la mano con un pensamiento más flexible y creativo. 3️⃣ Prioridad al contenido, no a la forma → A las personas con mala letra les importa más lo que escriben que cómo lo escriben. ⚠️ Eso sí… Tener mala letra no es garantía de ser un genio, pero es un dato curioso que desmonta el mito de que la caligrafía perfecta es sinónimo de inteligencia. 📌 Conclusión: Si alguna vez te han criticado por tu letra horrible, igual puedes empezar a presumir de cerebro brillante. 📢 ¿Eres de letra bonita o de letra de médico? Cuéntamelo en comentarios.👇 #farmaceutico

«Hoy quería felicitar a todos los médicos en general porque, según un estudio de la Universidad de Yale, tener mala letra podría ser signo de mayor inteligencia», comienza diciendo en tono de broma. «Dicen que los alumnos más destacados suelen escribir rápido y generar una escritura menos legible porque procesan a mayor velocidad la información. Vamos, porque el cerebro le va más rápido que la mano y a los demás no. Dicen que cuando no hay problemas psicomotores o de movilidad, una letra desordenada puede ir vinculada a mayor agilidad mental», afirma.

Este experto en la materia también informa que esto ocurre por lo siguiente:

Procesamiento rápido de ideas

Mayor creatividad

Priorizar el contenido y no la forma

En resumen, según los expertos, las personas que tienen mala letra suelen pensar más rápido de lo que son capaces de escribir y esta escritura desordenada puede relacionarse con un pensamiento más flexible y creativo.