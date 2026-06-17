Hallado el cadáver de un hombre en el interior del frigorífico de una vivienda de Castellón

Agentes de la Policía Nacional han hallado este martes el cadáver de un hombre en el interior del frigorífico de una vivienda en Castellón. Los hechos se han producido horas antes de la detención de otro varón por su presunta relación con los hechos. La detención del sospechoso se ha producido en la localidad de Peñíscola, un municipio situado en la costa norte de la provincia de Castellón.

El hallazgo se ha producido en una semana trágica en la Comunidad Valenciana. El pasado lunes, agentes de la Policía Nacional detuvieron en Burjasot (Valencia) a un varón de 24 años como presunto autor del apuñalamiento del logopeda de su hijo, un menor de dos años. El detenido se personó en la Comisaría de la Policía Nacional con las manos manchadas de sangre, confesando que había acabado con la vida de otro hombre.

También este pasado martes, un hombre ha muerto a cuchilladas en la localidad valenciana de Aldaya, un municipio situado en el área metropolitana de Valencia, de algo menos de 35.000 habitantes, en el transcurso de una reyerta multitudinaria entre okupas árabes en el interior de una nave.

La investigación en la que los agentes hallaron el cuerpo del hombre muerto en el interior del frigorífico de una vivienda de Castellón se inició a consecuencia de una denuncia por una presunta agresión sexual, según Mediterráneo. Fue la víctima quien denunció los hechos, lo que motivó que la Policía Nacional acudiera a la vivienda del presunto autor de los hechos.

La Brigada Provincial de la Policía Judicial de Castellón se ha hecho cargo de la investigación y ya trabaja en ella junto a la Policía Científica. Los agentes han detenido a un varón por su presunta relación con los hechos. No obstante, la investigación continúa en marcha a la espera de conocer todo lo relacionado con este trágico suceso.