El diputado nacional de Compromís y futuro candidato de la coalición a la presidencia de la Generalitat Valenciana Joan Baldoví protagonizó un controvertido episodio en las fiestas de la localidad valenciana de Sueca el pasado día 11, al negarse a abandonar la primera fila de atención protocolaria en la comitiva anterior al concurso internacional de paellas de la localidad, según las versiones que han trascendido del alcalde de la localidad el socialista Dimas Vázquez y la concejala responsable de ese concurso Manoli Egea. Según esas versiones, Baldoví respondió con un sonoro «una mierda» cuando el director del concurso de paellas le pidió que se cambiara de sitio.

Aquel episodio ha desatado un escrito de protesta de Compromís en defensa de Baldoví, una respuesta a ese escrito del propio Dimas Vázquez y las declaraciones en la televisión local tanto de la concejala responsable del evento como de la portavoz de Compromís.

En concreto, según el relato de la concejala Manoli Egea a Sueca TV, se dan 2 entradas a los concejales para que acudan cada uno de ellos con quien lo desee. Y una concejala de Compromís decidió que su acompañante fuera Joan Baldovi. Por tanto, y siempre según el relato de Egea, «en ningún momento» se le invitó «oficialmente».

«Nuestra sorpresa fue que el señor diputado se colocó en primera» a lo que el director del concurso, siempre según el mismo relato, le indicó que se situara una fila más atrás porque el protocolo «estaba marcado». Baldoví, según dijo Manoli Egea en la citada televisión, le respondió: «Una mierda».

La concejal, entonces, según su relato, se situó junto a Joan Baldoví y le dijo: «Mire, señor diputado, respete un poco a las personas que están trabajando, porque están cumpliendo su obligación. Usted no ha avisado en ningún momento que venía», y le insistió en que no estaba allí como diputado nacional. La respuesta de Baldoví, fue, según el relato a la televisión local de la concejala: «Tía, yo contigo no hablo». Finalmente, fue un policía quien, siempre según ese relato, pidió a Baldoví que se cambiara de fila, pero continuó donde se encontraba.

Además de la versión ofrecida por la concejala, el alcalde de Sueca también relató lo sucedido en el Semanario Sueca, en un artículo de opinión al que Dimas Vázquez tituló ‘El ombligo de su mundo’ y que coincide en la esencia de lo relatado y las frases que Baldoví supuestamente pronunció, según dijo la concejala a la televisión local.

También, el concejal del Partido Popular José Luis Ribera ha insistido en que Baldoví «asistió como acompañante de un concejal. No estaba invitado oficialmente por el Ayuntamiento, pero se puso en primera fila y se negó a retirarse».

Ninguna de estas es versiones es la que defendió, también ante las cámaras de la televisión local, la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Sueca Pilar Moncho. Esta última, lamentó que se dejara fuera del punto de encuentro a Baldoví. «Nos sorprendió que el alcalde enviara a un policía local que le dijera se retirase de esa concentración de personalidades».