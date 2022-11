Francisco Camps: «La presunción de inocencia se infringe constantemente en España»

Este pasado lunes se celebró en el Ateneo de Madrid la Tribuna Independiente titulada De la reparación y la reconciliación con Francisco Camps, ex presidente de la Generalitat Valenciana, absuelto por la justicia en nueve procedimientos judiciales en los últimos diez años. La Tribuna fue presentada por el presidente de la Fundación Independiente, Aldo Olcese quien también moderó la mesa de debate que se desarrolló tras la intervención de Francisco Camps y que versó sobre la pena del telediario con los periodistas Arcadi Espada, Fernando Jauregui y Ana Samboal. Entre el público, se encontraban políticos del Partido Popular como Esperanza Aguirre, Dolores de Cospedal, José María Michavila o Adolfo Suárez Illana además de representantes de la sociedad civil tanto madrileña como valenciana.

Aldo Olcese dio la bienvenida al numeroso público que se reunió en el salón Cátedra Mayor del Ateneo de Madrid, afirmando que era un motivo de alegría y satisfacción cuando se trataba un tema de estas características, delicado y controvertido. Encarnando el espíritu de la Fundación Independiente, dijo que todos somos protagonistas de este tipo de actos. “Remover conciencias no es algo que pague, pero desde la Fundación Independiente tenemos ese compromiso moral y cívico para enfrentar cuestiones como esta”. Para el presidente de la Fundación Independiente, esto es “coraje cívico, responsabilidad individual y compromiso moral”.

Las primeras palabras de Francisco Camps fueron de agradecimiento a la Fundación Independiente, a los periodistas de la mesa y a todos los asistentes por su compañía y asistencia esa noche.

Citando a Rosini en El Barbero de Sevilla, habló de la calumnia, recordando a Rita Barberá. Afirmó que sufren igual los jueces y los políticos. Los jueces porque ven mezcladas sus carreras por causas políticas y los políticos porque sus aspiraciones de servicio público se truncan por intereses espurios. “El estado de derecho está tocado, se acusa sin impunidad, está la condena popular antes que la judicial. Se vive una proliferación de juicios paralelos y se llega a la pena del telediario”, afirmó y “la presunción de inocencia se infringe constantemente en España”.

Habló de la responsabilidad de los medios de comunicación en la persecución implacable, en su proceder, la Fiscalía Anticorrupción debería ser auditada para que se vea el porcentaje escandaloso de acusaciones que inician y terminan en absoluciones o de las filtraciones durante los procesos judiciales anulando los derechos fundamentales y el derecho a un juicio justo de los procesados, del acoso personal sufrido durante años, de hostilidad política y mediática.

Mesa de debate

A continuación, tuvo lugar la mesa de debate sobre la pena de telediario abriendo el turno de intervenciones Arcadi Espada. Para el periodista catalán, el caso Camps es uno de los casos emblemáticos de la política y la judicatura española y afirmó que “es, sobre todo, del ocaso del periodismo, del desbordamiento de sus límites éticos”. «El Partido Popular no ha pedido perdón todavía a Francisco Camps por haberlo dejado solo».

Fernando Jauregui agradeció la iniciativa, novedosa y valiente, de la Fundación Independiente, que le hizo recordar a Rita Barberá y Demetrio Madrid, porque en España “difamar sale gratis” y porque “la libertad de expresión no se entiende si no se lanzan golpes a diestro y siniestro”.

Para Ana Samboal, el problema es mucho más complejo que los medios de comunicación. No sólo ellos son responsables, han formado parte de todo esto, pero las filtraciones han venido de los juzgados, de los poderes públicos, de los partidos políticos, de los propios compañeros de partido. Todos han sido instrumentos en manos de unos y de otros.

El debate

En el debate posterior, se habló de la falta de ayuda y de comprensión y en este sentido Francisco Camps afirmó que “Rita Barberá se vino abajo cuando sintió el silencio de los suyos”. En un proceso de tensión máxima, en España hay un momento que se rompe la concordia, el acuerdo y el consenso. Y la diferente vara de medir, la desigualdad y el desequilibrio a la hora de tratar a un político de un partido o de otro. Para Camps esto se produce porque en España “unos se levantan por la mañana para construir y otros para destruir”.

Turno de preguntas

En el turno de preguntas del público, se habló de aspectos más personales y en un ambiente más distendido y abierto, Francisco Camps afirmó que sigue sintiéndose político, es político en activo, pero sin cargo y lleva la “camiseta” del partido siempre puesta. Cree que su partido le pedirá perdón y él está preparado para lo que haga falta. “El servicio público es algo extraordinario, no tiene parangón”. Habló de los momentos pasados “anímicamente terribles, pero nunca hice nada malo y eso me ha dado fuerza para continuar, pero también la familia, los amigos, los compañeros y la gente anónima que se me ha acercado para darme ánimos. Este acto es reparador y seguir andando todas las mañanas también lo es”.

Este tipo de actos no se esperan desde la política, y desde la Fundación Independiente se considera que es una obligación moral de la sociedad civil restablecer la imagen y la reputación de personas que han sido condenadas por la opinión pública injustamente antes que por la justicia que ha terminado declarándolos inocentes. Creemos que es un buen momento para reparar daños morales y materiales a personas inocentes arrasadas en su vida personal ante la pasividad de toda la sociedad española.

También creemos que la actividad política es lo más digno y honorable que un ser humano puede hacer y hemos ayudar a rehabilitarla entre todos.

Esta ha sido la primera de una serie de Tribunas que tendrán como protagonista a personas que hayan estado inmersas en situaciones parecidas. Nuestra Fundación lleva 35 años representando a una sociedad civil comprometida con la responsabilidad individual, el humanismo, y el compromiso ético, hemos organizado cerca de trescientos eventos por los que han pasado aproximadamente doscientas personalidades españolas, con rango de presidente de gobierno, ministros, y demás autoridades del estado.