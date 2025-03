El edil fugado de Vox en Valencia no entregará el acta y deja en el aire el apoyo a la alcaldesa del PP

El ex portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valencia Juan Manuel Badenas ha confirmado este jueves que ha solicitado la baja de Vox y su paso al grupo de no adscritos junto a su compañera Cecilia Herrero. Juan Manuel Badenas ha advertido que él no tiene «motivos para dejar el acta, ni nadie tiene motivos para reclamármela» en una clara alusión a Vox. Además, ha revelado que ha interpuesto una denuncia ante el Comité de Garantías de Vox contra dos cargos de la dirección, cuyo nombre no ha querido hacer público. Ambas denuncias han sido presentadas a través de burofax. Tampoco ha garantizado Juan Manuel Badenas su apoyo y el de Cecilia Herrero para la continuidad de la alcaldesa del PP María José Catalá al frente del Ayuntamiento: «Todas las posibilidades están abiertas y el interés de los valencianos es lo más importante».

Así, una cuestión que ha comenzado como un conflicto interno de Vox, se ha convertido en una crisis municipal en plenas Fallas. Y esa circunstancia deja a la alcaldesa de Valencia María José Catalá en una situación muy comprometida, que le va a reclamar una dedicación continua y absoluta.

La crisis interna se había desencadenado cuando Vox decidió inhabilitar a su portavoz en el Ayuntamiento de Valencia a raíz de unas grabaciones y de los contratos de Valencia Activa, la fundación municipal bajo su responsabilidad, con una empresa vinculada al marido de la delegad del Gobierno en la comunidad Valenciana la socialista Pilar Bernabé.

Pero, según ha manifestado Juan Manuel Badenas este jueves, el origen del conflicto es otro. En concreto, su decisión de destituir a la responsable de prensa que llegó en 2024 de la mano de la dirección nacional. Ya hubo un primera crisis en ese verano, que se resolvió. Pero, luego, las aguas no calmaron. Y ahora el divorcio de los dos concejales con Vox es total.

La situación municipal, en este momento es la siguiente: El PP de María José Catalá ostenta la Alcaldía con 13 concejales. Su socio de Gobierno es Vox, con dos ediles. En total, 15. Y, en la oposición quedan PSOE y Compromís, que ya suman 16. Y los dos no adscritos. Una moción de censura necesita de mayoría absoluta. Por tanto, Juan Manuel Badenas y Cecila Herrero son esenciales. Tanto, para mantener a María José Catalá al frente del Ayuntamiento, como para que prospere una moción de censura. a pesar de que esa última opción no es hora mismo la primera.