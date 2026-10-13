Disuelta la acampada de Alicante que señalaba al gobierno de Sánchez por el desastre de la vivienda

La que se ha conocido como la acampada de Sol en Alicante se ha disuelto por voluntad propia tras 10 días en que hasta cerca de un centenar de tiendas llegaron a ocupar la conocida como plaza de la Montañeta, ubicada en pleno centro de la ciudad y donde confluyen la subdelegación del Gobierno, la delegación de la Agencia Tributaria y otros organismos ministeriales. Es decir, que al contrario que en Valencia, en Alicante la movilización no estaba ubicada frente al Ayuntamiento, sino en el entorno más próximo a organismos del Gobierno de España. De ellos, el acceso a la subdelegación del Gobierno ha permanecido vallado hasta este mismo lunes.

La acampada de Alicante contó, casi desde el primer momento, con al menos dos pancartas fijas que criticaban las políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia de vivienda y que fueron elaboradas por los propios concentrados, como pudo presenciar in situ OKDIARIO. Una, en la que se podía leer: «Gobierno progre, cómplice y rentista». Y otra, contra lo que los acampados denominaban la ley Marlaska. Una mención expresa, directa y crítica contra el ministro del Interior de Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska.

Entrada la tarde de este pasado lunes, mientras los últimos acampados se despedían y recogían sus últimos enseres, ambas pancartas permanecían fijadas justo enfrente de la delegación de la Agencia Tributaria. Situadas de modo lateral a la subdelegación del Gobierno. En la mañana de este lunes, las citadas pancartas ya no estaban, como también ha comprobado OKDIARIO.

Como en el caso de Valencia, la acampada de Alicante arrancó el pasado 3 de octubre, una vez concluida la manifestación por una vivienda digna, que recorrió las principales calles de la ciudad. Pero, al contrario que en Valencia, no se registraron incidentes. El primero de los dos domingos en que ha estado instalada, en una de las asambleas celebradas, uno de los oradores remarcó su carácter «revolucionario» y no «reformista».

El pasado fin de semana, los sindicatos organizadores decidieron desligarse de la acampada de Alicante, bajo la justificación de centrarse en la preparación de la huelga general fijada para el próximo noviembre. Solo 48 horas después, la concentración había concluido, sin que se generasen incidentes.