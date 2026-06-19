Detenido por la Guardia Civil por la muerte de otro hombre en una discusión en Almenara (Castellón)

Agentes de la Guardia Civil han detenido este viernes a un varón como presunto autor de la muerte de otro hombre, de 38 años, también este viernes, en la localidad de Almenara, en Castellón, en el transcurso de una discusión entre la víctima y el supuesto homicida. La intervención del Instituto Armado se ha producido en respuesta a una llamada del 112 que avisaba de una pelea. Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una patrulla de la Benemérita que ha confirmado el fallecimiento del agredido. Todo ello, según han revelado a OKDIARIO fuentes próximas a la investigación.

Los hechos se han producido el mismo día en que el juez de la Plaza Número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrent, en Valencia, ha acordado decretar prisión provisional, comunicada y sin fianza para el marroquí detenido el pasado martes como presunto autor de la muerte a cuchilladas de otro hombre en una reyerta entre okupas en una nave industrial de Aldaya, en Valencia.

Y en el transcurso de una semana especialmente trágica en la Comunidad Valenciana, que arrancó el pasado lunes. Ese día, agentes de la Policía Nacional detuvieron en la localidad de Burjasot (Valencia) a un varón de 24 años como presunto autor del apuñalamiento del logopeda de su hijo, un menor de tres años. La autoridad judicial ha decretado también prisión provisional, comunicada y sin fianza este jueves para el supuesto autor del citado crimen.

En el caso de la muerte de un varón en el transcurso de una discusión en Almenara, en Castellón, una de las hipótesis que barajan los investigadores, según Mediterráneo, es la de que la riña con resultado de muerte se haya producido por una discusión sentimental. La víctima sería el padre de los dos hijos de la pareja del supuesto homicida.