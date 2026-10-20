Cuatro detenidos por robar en viviendas afectadas por las inundaciones de la DANA Adam en Oliva (Valencia)

La Guardia Civil detuvo este lunes por la tarde a cuatro individuos por el robo en las viviendas de las zonas perjudicadas por la DANA Adam en el municipio de Oliva (Valencia). Los presuntos autores de los hechos habrían aprovechado la situación de emergencia temporal para obtener beneficio. Aún se desconoce la identidad de los sospechosos y la investigación permanece vigente.

También se ha confirmado el arresto de otras cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, una de ellas menor de edad, por robo con fuerza en grado de tentativa en una vivienda de Vinaroz (Valencia). Los agentes recibieron una alerta por la entrada de los encapuchados al domicilio, aunque no residía nadie en él. La Guardia Civil ha incautado joyas, llaves y un destornillador. No han transcurrido ni 24 horas de la nueva DANA para presenciar hurtos, tal y como sucedió con la del 29 de octubre de 2024, en la que se registraron más de 500 detenciones.

Cinco fallecidos tras la DANA Adam

Oliva ha sido una de las regiones más afectadas durante las lluvias torrenciales, que han dejado cinco fallecidos: dos en el lugar mencionado, uno en Sagunto (Valencia), uno en Benaoján (Málaga) y otro en Barcelona. Hasta 15 helicópteros participaron ayer en el intento de rescate de un centenar de vecinos, sobre todo de las zonas más castigadas e incluso en las playas.

Por otro lado, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, viajó en la tarde del lunes a Oliva y a Jávea para ofrecer su amparo. Ambas comarcas pertenecen a la zona cero de la DANA Adam, que ha provocado inundaciones y ha dejado a cientos de personas atrapadas: «En muy poco tiempo habremos llegado a la gran mayoría de las personas», declaró el político. Además, el mandatario recalcó que ahora mismo «la prioridad son las personas» y reconoció que «aún sigue habiendo muchas necesidades». Pérez Llorca se trasladó junto con la alcaldesa Yolanda Pastor al Centro Polivalente de Oliva, dotado con 350 camas, alimentación, ropa y apoyo psicológico.

Oliva, con una población de más de 28.000 personas, recibió cerca de 450 litros de agua en menos de 48 horas. Otras grandes localidades valencianas como Denia, Alicante, Pego, Torreviaje, Gandía o Calpe también han precisado de ayuda de los distintos servicios y cuerpos de emergencia. Para prevenir los efectos negativos del fenómeno temporal, la Generalitat ha realizado hasta diez reuniones en 75 horas.