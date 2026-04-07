Condenado a 6 años un operario por agresión sexual a una menor: «La próxima vez traeré condones»

La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a seis años de prisión a un varón trabajador especializado en reparaciones domésticas de origen colombiano, lo que se conoce como un reparador o un manitas, por someter a tocamientos y otros actos de carácter sexual a una menor de 15 años. La niña es hija de la mujer que había contratado los servicios del operario para colocar un espejo y reparar unos enchufes.

La víctima rechazó a su agresor hasta en dos ocasiones y terminó por refugiarse en una habitación. Pero él la siguió, se echó sobre la cama, continuó los tocamientos en las partes íntimas y otros actos de contenido sexual para acabar masturbándose en presencia de la niña. Luego, abandonó el domicilio y le dijo: «La próxima vez que tu madre me llame, traeré condones».

Todo ello, según consta en el relato de hechos probados de la sentencia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, y que ahora puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). La citada sentencia establece, además, la sustitución de la pena de prisión por la expulsión del condenado del territorio nacional, cuando alcance el tercer grado penitenciario o la libertad provisional.

Además, el agresor no podrá acercarse a menos de 500 metros de la menor, ni comunicarse con ella por medio informático, telemático, escrito, verbal o visual durante 10 años y tendrá que indemnizar a la víctima con 10.000 euros por daños morales.

Los hechos se produjeron en torno a las 11:30 horas de la mañana del 7 de mayo del año 2022, en una vivienda de la ciudad de Alicante. El operario había acudido hasta allí para colocar un espejo y reparar unos cables. En el domicilio se hallaba la hija de la dueña de la vivienda, de 15 años de edad, con quien el citado operario entabló una conversación.

Según el relato de hechos probados, el hombre le efectuó tocamientos a la menor en pechos y nalgas. E intentó besarla sin su consentimiento. La víctima lo rechazó y se fue a ver la televisión. Pero el condenado repitió los hechos y llegó a introducir su mano bajo el pantalón de la niña para tocarle sus partes íntimas varios minutos.

La joven lo volvió a rechazar. Y se refugió en una habitación. Pero el agresor la siguió, se echó sobre ella, continuó con los tocamientos en las partes íntimas de la chica y otros actos de contenido sexual. Y acabó masturbándose delante de ella. «Eyaculando sobre el suelo y sobre una mano de la menor que el procesado había tomado para llevarla a su pene», según consta en la mencionada sentencia.

Luego, se fue. Como la niña «empezó a llorar por todo lo sucedido, el procesado abandonó el domicilio, no sin antes decirle: La próxima vez que tu madre me llame, traeré condones». La sentencia recoge además que «la niña sufrió una erosión sangrante de 5 milímetros en sus genitales, que precisó para su curación de una primera asistencia facultativa, sin necesidad de tratamiento farmacológico».

Durante el juicio, celebrado el pasado 2 de febrero, el trabajador negó los hechos. Intentó, además, atribuir la denuncia interpuesta por la madre de la menor a un desacuerdo con el precio del trabajo que le asignó, al disgusto de la menor al enterarse de que el hombre tenía pareja o al deseo de las denunciantes de obtener cierta documentación, motivos todos ellos que la Sala de Audiencia de Alicante descartó al no considerarlos creíbles, pero sin apreciar «elementos que permitan sospechar fabulación».