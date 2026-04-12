Un coche de Policía se empotra contra una vivienda y provoca un incendio en una persecución en Valencia

Un coche de la Policía Nacional se ha empotrado contra el garaje de una vivienda de Alacuás (Valencia) durante una persecución a otro vehículo que se ha dado a la fuga en un control. Tras el choque se ha producido un incendio.

Los hechos ocurrieron a última hora de este sábado, 11 de abril, y varias unidades del Consorcio de Bomberos de Valencia tuvieron que personarse en la vivienda, situada en la calle San Pascual, para sofocar las llamas.

Fuentes policiales han explicado que los agentes estaban en un control policial cuando un vehículo se dio a la fuga, por lo que comenzó una persecución en la que el coche que huía hizo un giro brusco y los agentes, para evitar la colisión, maniobraron y acabaron empotrados en el garaje de la vivienda.

El vehículo policial era un modelo híbrido, cuya batería se incendió y se provocó un incendio en la planta baja de la vivienda, en la que residía una mujer con movilidad reducida que pudo ser rescatada por los bomberos.

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), hasta el lugar del incidente se envió a una ambulancia SAMU y un Soporte Vital Básico que atendieron a la mujer, de 67 años, y que presentaba inhalación de humo y la trasladaron al Hospital General de Valencia. Los agentes no sufrieron daños.

Hasta el lugar se desplazaron cuatro dotaciones de bomberos de los parques de Torrent, Paterna, sargento de Torrent y oficial del Consorcio, que tuvieron que rescatar a la mujer que estaba en ese momento en la primera planta.

El humo se propagó por el resto de la vivienda, por lo que los bomberos accedieron al interior y auxiliaron a la mujer, a la que proporcionaron una máscara de rescate y la evacuaron temporalmente a la terraza superior, al ser una zona segura. Posteriormente, se mantuvieron a su lado hasta que pudieron sin riesgo hasta la calle.

Los bomberos no tuvieron que intervenir para excarcelar a los policías del vehículo pero sí para retirar el coche empotrado en la vivienda. Posteriormente, custodiaron el traslado del coche para evitar el riesgo de reignición. La Comisaría de Chirivella es la encargada de la investigación de los hechos, que sigue abierta.