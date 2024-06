Buscan a un menor desaparecido mientras se bañaba en el río Júcar en Alzira

Efectivos de Bomberos, agentes de la Policía Nacional y medios sanitarios buscan a un menor de edad que desapareció en la tarde de este jueves, 13 de junio, mientras se bañaba en el río Júcar, en Alzira (Valencia).

El aviso fue emitido a las 19:00 horas y hasta la zona se han desplazado una dotación de Bomberos de Alzira y Játiva, un grupo de rescate con helicóptero V-990, así como una unidad de bomberos forestales de la Generalitat. Asimismo, se ha movilizado una unidad del SAMU al lugar, una embarcación y el equipo de drones del Consorcio, así como un helicóptero de la Policía Nacional.

Según han informado las autoridades, el menor, de 11 años, estaba acompañado de sus amigos cuando decidieron meterse al agua para refrescarse y, en un momento dado, se le perdió la vista a uno de ellos, ya que el niño se hundió de manera instantánea.

El dispositivo de búsqueda acabó este jueves a las 22:30 horas, momento en el que se encontró la ropa del menor gracias a la cámara térmica instalada en uno de los helicópteros de búsqueda, y se ha reanudado este viernes a las 07:00 horas con la incorporación de un equipo de submarinistas.

Los peligros de bañarse en un río

Por otro lado, bañarse en un río conlleva una serie de peligros, ya que son los lugares donde se suele producir la mayor parte de los ahogamientos. Las causas principales de que se produzca estos incidentes se basan en no saber nadar bien, los despistes de los padres o las imprudencias que pueden llegar a cometer los adultos.

Las principales amenazas son las corrientes y remolinos que se originan en los ríos. Por este motivo, las precauciones que se deben tener en cuenta en estos espacios para evitar sustos son, por ejemplo, que si nos encontramos en una poza o un embalse, no hay que tirarse al agua de cabeza.

Por su parte, la Agencia Europea de Medioambiente ha informado de que muchos espacios de este tipo pueden presentar riesgos biológicos o químicos para la salud. En total, sólo el 55,9% tienen una «calidad excelente» del agua.

En caso de que nos encontremos solos y nos arrastre la corriente, no deberemos nadar en contra de la corriente, lo correcto es nadar tratando de alejarnos de la misma. Si no logras acercarte a la orilla con este método, deja de nada, trata de mantenerte a flote y nada utilizando únicamente los pies para no cansarte demasiado, en cuanto veas una zona con una corriente más suave, trata de nuevo de alejarte.