El BOE lo confirma: es festivo el 24 de junio en estas ciudades

El Ayuntamiento de Alicante ha decidido dar un paso importante para proteger una de sus fechas más emblemáticas. El 24 de junio de 2027, día de las Hogueras de San Juan, será festivo local a pesar de que la Generalitat lo ha dejado fuera del calendario autonómico.

Decisión del Ayuntamiento

El consistorio alicantino ha confirmado que declarará ese día como festivo local, una medida que todavía deberá aprobarse finalmente en el pleno. La decisión llega tras la exclusión de esta fecha por parte del Consell en el calendario laboral del 2027.

El objetivo del Ayuntamiento alicantino es claro: permitir que los ciudadanos puedan disfrutar plenamente de una de las fechas más emblemáticas e importantes del calendario festivo de la ciudad.

El día grande de las Hogueras

El 24 de junio es una fecha clave en Alicante. Marca el final de las Hogueras de San Juan con la tradicional «cremá», uno de los momentos más esperados del año. Estas fiestas son uno de los principales reclamos turísticos de la ciudad y cada año atraen a miles de visitantes, con cifras récord en ediciones recientes.

Debate abierto

La decisión ha generado debate entre instituciones y colectivos festivos, ya que consideran que el día de San Juan debería consolidarse como un festivo autonómico.

Mientras tanto, el Ayuntamiento ha optado por una solución que les agrade y es garantizar que la ciudad no pierda uno de sus días más importantes y más tradicionales.

Una fecha asegurada

Con esta decisión, Alicante se asegura de que el 24 de junio siga siendo un día clave para los ciudadanos. Aunque el respaldo de la Generalitat no está, la ciudad quiere mantener viva una de sus tradiciones más emblemáticas, teniendo así que modificar el calendario para no renunciar a una fiesta que es tan emblemática de Alicante.