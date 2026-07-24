Barrachina pide «más protección» para la cerámica: «Hemos echado mucho de menos el apoyo del Gobierno»

Uno de los sectores estratégicos más importantes de la provincia de Castellón, donde es un «referente mundial», es la cerámica. Una industria generadora de más de 70.000 empleos. El equivalente a algo más del 11% de la población de toda la provincia. Desde su llegada a la presidencia de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina ha mostrado una firme defensa del sector cerámico, para el que reclama «más protección», a la vez que «igualdad de oportunidades» con otros competidores de todo el planeta. Una tarea en la que ha echado «mucho de menos el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez».

PREGUNTA. Usted recalcó hace escasamente unos días ante el líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, en Castellón, su defensa del sector cerámico frente al ninguneo del Gobierno de Sánchez. ¿En qué situación se encuentra este sector estratégico para Castellón? ¿Y cuáles son las soluciones?

RESPUESTA. La cerámica para la provincia de Castellón lo es todo. Nosotros siempre decimos que es el corazón de esta tierra. De ella dependen más de 70.000 personas, de manera directa e indirecta, de toda la provincia. Ha sido y es un sector al que nunca le han regalado nada, que se lo ha trabajado todo con mucha innovación y con mucha persistencia y mucho, mucho, mucho trabajo. Arrastra unos años, diríamos, para que los que nos escuchen nos entiendan, de vacas flacas, de sufrir mucho, de arrastrar crisis tras crisis y nunca, nunca ha tenido al Gobierno de España ayudándole. Da igual que haya sido por la crisis energética que por las crisis que ha habido en otros países que acaban pasándonos factura. No piden nada más que un poco de soporte, que les defiendan y, sobre todo, que se les defienda delante del Parlamento Europeo, porque allí se toman decisiones muy importantes que van a condicionar su futuro. Una vez más, no pedimos nada sino igualdad de oportunidades. Hay mucho material que viene de otros lugares del mundo que no tiene ni las mismas exigencias ni los mismos parámetros que se les solicitan a ellos. Pedimos protección para un sector que nos ha hecho que Castellón sea referente mundial.

La gente no tiene que olvidar que la cerámica es la piel que recubre nuestras viviendas y nuestros hogares con una tecnología muy avanzada, cada día innovando más y, sobre todo, sobre todo pensando en el territorio y en generar empleo aquí. Así que creo que hay que seguir ayudándoles. Y sí, hemos echado mucho de menos el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez.

Hubo un momento en que Italia se volcó con sus empresarios y nuestro gobierno estaba de espaldas a esta tierra y a este gran sector. Pero bueno, no vamos a dejar de defenderlos, no vamos a dejar de confiar en ellos. Y yo sé que su resiliencia va a seguir siendo una fortaleza para la provincia de Castellón.