La cerámica de Castellón lleva sus reivindicaciones a Bruselas apoyada por Generalitat y Diputación

El Parlamento Europeo celebra este miércoles una jornada que versará sobre los riesgos de la industria cerámica europea, pero que, en la parte que afecta a la Comunidad Valenciana y a la representación española, mostrará la delicada situación que atraviesa la cerámica de Castellón. El sector estará apoyado por la Generalitat y la Diputación de Castellón. Y pondrá sobre la mesa sus reivindicaciones para continuar siendo una industria competitiva. La jornada cuenta con la presencia y participación de la eurodiputada española Susana Solís, referente en el trabajo en defensa de la cerámica en la Unión Europea.

Además, asistirá la consellera valenciana de Industria, Marián Cano. De hecho, su intervención en esa jornada está prevista a las 10:00 horas, como consta en su propia agenda pública. También, la de la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, y los alcaldes de Onda, Carmina Ballester, y de Alcora, Samuel Falomir, además de diputados como las socialistas Leire Pajín y Sandra Gómez o Vicent Marzà, de Compromís.

La cerámica sufre una gran pérdida de competitividad. Y ese problema genera un evidente riesgo para el empleo. Pero también lastra la inversión y la producción. Todo ello, en un sector muy importante para la Comunidad Valenciana y muy especialmente para la provincia de Castellón. En esta tesitura, el Parlamento Europeo ha organizado esta jornada donde se analiza el futuro europeo de la cerámica. Un tema que afecta tanto a la Comunidad Valenciana como a la región italiana de Reggio Emilia. En total, más de 158.000 empleos.

De hecho, ya en diciembre del pasado año 2025, la Generalitat Valenciana desplegó un diálogo directo con las instituciones europeas a través de una ronda de contactos con representantes del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea al objeto de trasladar su preocupación ante la propuesta de recorte de los derechos de emisión gratuitos asignados a la industria cerámica. En concreto, el secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco, mantuvo una primera reunión. Precisamente, con Susana Solís.

La jornada es de tal importancia que está prevista también la asistencia de Alberto Echavarría, secretario general de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos. Fundada en 1977, representa a más de 120 empresas del sector, lo que supone el 95% del total.