Antonio Pérez: «El acoso del Gobierno de Sánchez que está sufriendo Mazón por la DANA no es tolerable»

El presidente de la Diputación de Alicante, Antonio Pérez, considera que el acoso al que está sometiendo el Gobierno de Pedro Sánchez al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, «no es tolerable». Recuerda Antonio Pérez que: «Por ordenamiento, Mazón no tenía ninguna responsabilidad en la toma de decisiones en la DANA». Y entiende que la postura del Ejecutivo de Sánchez de no ayudar al Gobierno valenciano con el Fondo de Liquidez Extraordinario, lo que se conoce como el FLA: «Es un cálculo político lamentable de Sánchez».

PREGUNTA.- ¿Considera que es tolerable el acoso al que está sometiendo el Gobierno de Pedro Sánchez al presidente de la Comunidad Valenciana y al Gobierno valenciano?

RESPUESTA.- No, en absoluto. Ni en lo político institucional, no tiene nombre, ni en esa artimaña, relato falso, en el que están acuñando una persecución innombrable contra la figura del presidente Mazón, que por ordenamiento tampoco tenía ninguna responsabilidad en esa toma de decisiones. Y desde el minuto uno hubo un gobierno más en el relato, era su momento de acabar con una alternativa muy clara que les quitó democráticamente el Gobierno de la Comunidad Valenciana.

Y, desde el minuto uno, yo creo que está todo absolutamente calculado. Esto del año 25 de no ayudar con el Fondo de Liquidez Autonómica, de no ayudar a los pueblos…, ya no a la Generalitat, a los pueblos o a la propia Diputación de Valencia, que también va a tener una financiación del Estado referida al año 23 y no al año 25, es un cálculo político lamentable. Es una estrategia patética. Y la cruda realidad es que lo están sufriendo los valencianos y las valencianas.

Y por cierto, en los últimos días, y conforme van avanzando los procesos de investigación judiciales, de comisiones, se va viendo que el relato de ese 29 de octubre, el trasladado por Carlos Mazón y el equipo de la Generalitat Valenciana en todo momento con respecto a los mensajes, las alertas, el papel de la AEMET, el de la Confederación Hidrográfica del Júcar, dos organismos dependientes exclusivamente del Gobierno de España, pues se va materializando y poniéndose negro sobre blanco, que los avisos llegaron como llegaron, que llegaron tarde y mal y cuando llegaron tarde, además estaban equivocados.

Hemos leído estos días que la propia Confederación, que la propia delegada del Gobierno, están reconociendo que todos lanzaron el mensaje de que la alerta roja se levantaba a las seis de la tarde, que no avisaron de la situación del barranco del Poyo, que la alerta se envió por la posible rotura de la presa de Forata. Todo eso es la crónica de los días 31, 30 de octubre 1, 2 y 3 de noviembre, por parte de quien ahora se va revelando que siempre dijo la verdad.