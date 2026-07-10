La AEMET decreta la alerta amarilla en Alicante por temperaturas de hasta 38 grados

La AEMET ha decretado la alerta amarilla en Alicante para este viernes 10 de julio por altas temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado este aviso en el litoral sur de esta provincia, donde se llegará a temperaturas de 36 ºC durante las primeras horas de la tarde. Se ha desactivado la alerta en Valencia y Castellón, aunque vivirán otro día de calor. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana.

La Comunidad Valenciana va diciendo adiós a una de las peores olas de calor de los últimos años, que elevó los termómetros hasta los 44 grados en algunos puntos de la provincia de Valencia. La AEMET ya ha desactivado las alertas rojas y naranjas por altas temperaturas y para este viernes 10 de julio sólo ha decretado una amarilla entre las 12:00 horas y las 19:59 horas en el litoral sur de Alicante por máximas de hasta 36 ºC en las primeras horas de la tarde.

Aun así, la predicción del día dice que las temperaturas podrían subir hasta los 38 ºC en la localidad de Orihuela. En Elche se llegará a los 35 grados y en Alicante la máxima será de 32 grados con mínimas de 23 durante la noche. «Cielo poco nuboso. Temperaturas en descenso generalizado, localmente notable en el caso de las máximas en la Marina Alta. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a componente este al mediodía», dice la AEMET en la Comunidad Valenciana.

En la provincia de Valencia, las máximas caerán hasta los 37 grados en Onteniente y en la capital de la Comunidad Valenciana la máxima será de 31 grados con mínimas de 23 durante el día. En Castellón, las máximas serán de 34 durante el día y las mínimas serán de 24 ºC, en la que será otra noche tropical en la capital de la provincia.

Alerta amarilla en Alicante

Esta es la predicción del tiempo en la Comunidad Valenciana para este viernes 10 de julio:

Cielo poco nuboso, con algún intervalo de nubosidad de evolución diurna en el interior de la mitad norte por la tarde, donde no se descartan chubascos aislados acompañados de tormenta. Temperaturas en descenso generalizado, localmente notable en el caso de las máximas en la Marina Alta. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a componente este al mediodía.