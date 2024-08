Los fans no soportan esta serie de acción en vivo: la peor adaptación de Netflix sin discusión

Hay series de animación que fueron un éxito pero que, por mucho que se intente, no consiguen triunfar con acción en vivo. Netflix tuvo un gran éxito con su adaptación del manga de Eiichiro Oda One Piece. Sin embargo, no ha sido capaz de emular el éxito con su nueva adaptación.

Con 61 episodios y tres temporadas, Avatar: la leyenda de Aang fue uno de los grandes éxitos de la animación. Ahora, la serie de Netflix homónima no ha sido capaz de convencer a la crítica con la misma fuerza.

El problema de la nueva versión de Netflix

El primer gran problema de hacer una serie de acción real es la dependencia de los actores, sobre todo cuando se necesitan niños. Mientras que en la serie animada, los dibujos y las interpretaciones de voz eran magníficas, aquí se nota la juventud del reparto.

Avatar: la leyenda de Aang está protagonizada por Gordon Cormier, Ian Ousley, Kiawentiio Tarbell y Dallas Liu y, como es normal, se les nota la inexperiencia pues todos eran muy jóvenes en el momento del rodaje.

Otro grandísimo problema es el guion y la velocidad con la que intentan contar una historia muy compleja. Mientras que la serie de animación contaba con 20 episodios por temporada, la nueva versión de Netflix sólo tiene ocho episodios. Una cantidad totalmente insuficiente para resumir todas las aristas de esta historia de fantasía.

Sinopsis de ‘Avatar: le leyenda de Aang’

Avatar: la leyenda de Aang es una adaptación de la serie de animación de 2005 con el mismo nombre. La historia se desarrolla en un mundo de inspiración ártica y asiática devastado por una guerra que ya dura más de un siglo.

Algunos elegidos tienen la capacidad de dominar alguno de los cuatro elementos (tierra, agua, fuego y aire), pero el joven Aang tiene la habilidad de dominarlos todos. Esto lo convierte en el elegido: en la persona que traerá la paz al mundo.

Mientras intenta dominar todos los elementos, deberá sobrevivir a los ataques de Zuko, un príncipe exiliado que busca recuperar su honor.

Otros intentos fallidos

Esta no es la primera vez que intentan adaptar la historia de Avatar con acción real y fracasan en el intento. En 2010 estrenaron Airbender: el último guerrero pero la audiencia salió muy decepcionada de las salas de cine.

Esta película fue duramente criticada por no reflejar bien la historia original, perder cualquier referencia cómica y por la mala interpretación de sus actores.