Viajar en el tiempo es posible: los científicos desvelan la forma de volver al pasado

Los científicos han hecho posible lo imposible, desvelan la forma de volver al pasado que parece sacada de un capítulo de ciencia ficción. Ha llegado el momento de avanzar hacia el futuro, pero quizás lo que necesitamos es regresar a un tiempo del que tenemos poca información.

Ese giro radical en lo que hemos vivido se ha convertido en la antesala de algo más. Podemos volver a tiempos pasados y para conseguirlo, nada mejor que ponernos manos a la obra con ello. Se avecina un avance importante en la ciencia que debemos tener en cuenta.

La ciencia demuestra que viajar en el tiempo es posible

La ciencia nos demuestra que algo que parecía recién sacado de un episodio de cualquier serie de televisión o película acabará siendo una realidad. Habrá llegado el momento de empezar a prepararse para vivir una experiencia que puede acabar siendo lo que marque la diferencia.

Podemos empezar a soñar, aunque de momento, solo sea una teoría en viajar en el tiempo. Quizás pensando en esa nostalgia de tiempos pasados, cuando las cosas parecía que eran de otra manera, eso quiere decir que quizás podríamos generar una serie de elementos que van cambiando por momentos.

Impedir que la humanidad se destruya o quizás pensando en un futuro distinto ante una serie de detalles que nos afectan a todos. Cualquier excusa es buena para soñar con ese viaje que nos llevará a estar alejados de una realidad que quizás no nos acaba de convencer del todo.

Las teorías científicas siempre son cambiantes. Es decir, no hay nada totalmente fijo, dependen de los descubrimientos que se van realizando con el paso del tiempo. Algo que quizás nos acaba sorprendiendo y puede acabar siendo lo que nos hará sentir conectado con esa línea temporal que se mueve por momentos.

Avanzamos hacia un futuro que puede ser incierto, pero siempre tendrá esa amada incertidumbre que se convierte en la mejor manera de ver el mundo. Es hora de empezar a pensar en que quizás podremos avanzar un poco para ver qué nos espera antes que nadie. El romanticismo de vivir en el pasado y la fantasía de saltar directamente hacia un futuro, que, presumiblemente, está plagado de tecnología. Quizás dentro de poco no será parte de una película, sino que formará parte de la vida real.

Desvelan la forma de volver al pasado

Los expertos han publicado en la revista ‘New Scientist’ un artículo en el que se demuestra que se puede viajar al pasado. Un primer paso para hacer realidad esos viajes a través del tiempo que puede acabar siendo una realidad para los nostálgicos que quieran empezar a pensar en tiempos mejores.

Con el título: «Viaje en el tiempo cuántico: el experimento para ‘enviar una partícula al pasado’», este artículo se convierte en uno de los más buscados por aquellos que quieran pensar en ese viaje a un momento del pasado. De sus propias vidas o de la historia de la humanidad en la que todo parecía muy distinto a tal y como lo vemos.

Antes de que nos hagamos ilusiones después de leer este titular, debemos tener en cuenta que tal y como dice: «Cuando Seth Lloyd publicó por primera vez sus ideas sobre los bucles de tiempo cuánticos, no había considerado todas las consecuencias. Por un lado, no había previsto los innumerables correos electrónicos que recibiría de posibles viajeros en el tiempo pidiéndole ayuda. Si pudiera volver a disfrutar de su tiempo, bromea, “probablemente no lo habría hecho”. Lamentablemente, Lloyd, físico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, no volverá a visitar años pasados. Alerta de spoiler: nadie retrocederá en el tiempo durante el transcurso de este artículo. ¿Pero partículas? Esa es otra cuestión. Los físicos han planteado durante mucho tiempo la hipótesis de rutas teóricas hacia el pasado llamadas bucles de tiempo. Pero debido a que están plagados de impracticabilidad y paradojas, han sido descartados como imposibles durante el mismo tiempo. Pero ahora Lloyd y otros físicos han comenzado a demostrar que en el ámbito cuántico, estos bucles hacia el pasado no solo son posibles, sino incluso experimentalmente factibles. En otras palabras, pronto intentaremos enviar una partícula al pasado».

Aunque siempre hay un poco de espacio para la esperanza: «Si esto tiene éxito, surge la posibilidad de poder enviar, si no personas, al menos mensajes en forma de señales cuánticas, al pasado. Más importante aún, estudiar este fenómeno nos lleva al corazón de cómo funcionan realmente la causa y el efecto, qué significa la teoría cuántica y tal vez incluso cómo podemos crear una teoría sucesora que capture más plenamente la verdadera naturaleza de la realidad». La teoría está en marcha y quizás dentro de poco una práctica con importantes novedades a nuestro alrededor.