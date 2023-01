¿Es verdad que las hormigas producen leche?

Durante mucho tiempo, se ha hablado de la posibilidad de que las hormigas produzcan leche, pero ¿es esto realmente cierto? La respuesta es un rotundo no. Las hormigas no producen leche como lo hacen los mamíferos, ya que su anatomía no está diseñada para ello. ¿Entonces, de dónde proviene esta idea? Esta idea proviene de una antigua leyenda que afirmaba que las hormigas tenían una glándula mamaria, que producía una sustancia dulce que se podía beber. Esta leyenda fue muy popular durante mucho tiempo, pero no se ha demostrado que sea cierta.

Es cierto que algunas especies de hormigas producen un líquido dulce llamado «cuerpo líquido» o «miel de hormigas». Este líquido se produce en una glándula situada cerca del estómago de la hormiga, y se usa para alimentar a los huevos y larvas. Lo que significa que aunque las hormigas no produzcan leche como los mamíferos, sí producen un líquido dulce, aunque no sea comestible para los humanos.

Una imagen viral

No hace mucho tiempo, una imagen viral se hizo famosa en las redes sociales. La imagen mostraba una hormiga amamantando a una cría de otra especie de hormiga. La imagen fue acompañada de un título que afirmaba que las hormigas producen leche. Esto ha sembrado el interés de muchas personas, llevándolas a preguntarse si es realmente cierto que las hormigas producen leche.

Un estudio científico

Un estudio reciente publicado en la revista científica Insectes Sociaux, realizado por el Laboratorio de Ecología y Biodiversidad de la Universidad de Lausana (Suiza) ha descubierto que en realidad se trata de un fluido nutritivo producido por un órgano llamado «glándula de alimentación de la hormiga». Esta glándula es un órgano exclusivo de las hormigas que produce un fluido que contiene proteínas y lípidos. Dicho fluido se conoce como «leche de hormigas» y se usa para nutrir a los recién nacidos durante los primeros días de su vida. Esta «leche» también es el alimento principal de los adultos de algunas especies de hormigas.

Otras curiosidades de las hormigas

En primer lugar, las hormigas son sociales. Estas criaturas trabajan en equipo para conseguir sus objetivos, lo que les permite realizar tareas que serían imposibles para un insecto solitario. Por ejemplo, una colonia de hormigas puede construir un complejo sistema de túneles para almacenar alimentos.

En segundo lugar, las hormigas tienen una increíble habilidad para la comunicación. Estos insectos pueden usar una variedad de señales para transmitir mensajes entre ellos, pueden coordinar sus tareas de forma eficiente.

Además, las hormigas tienen una memoria sorprendente. Estos insectos son capaces de recordar dónde se encuentran sus fuentes de alimento y cómo regresar a ellas sin problemas. Esta habilidad les permite evitar áreas peligrosas.

Por último, las hormigas son increíblemente resistentes. Estos insectos pueden sobrevivir en los entornos más hostiles. Algunas especies de hormigas pueden soportar temperaturas extremas o incluso resistir a los venenos más mortíferos.