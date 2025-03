¿Qué le aporta a una persona sana dejar de consumir gluten?

La dieta sin gluten ha ganado popularidad en los últimos años. Lo más llamativo es que esto no solo se ha producido entre quienes padecen celiaquía o presentan intolerancia o sensibilidad al gluten, sino también entre personas sanas que buscan mejorar su salud o perder peso.

Por alguna razón, muchas personas han comenzado a ver el gluten como sinónimo de un componente perjudicial. Sin embargo, ¿realmente tiene beneficios eliminar el gluten si no existe una condición médica que lo justifique? Esto es lo que abordaremos enseguida.

El gluten

El gluten es una proteína que se encuentra en cereales como el trigo, la cebada y el centeno. Su principal función es aportar elasticidad y esponjosidad a los alimentos. Esto hace que sea un ingrediente esencial en productos como el pan, la pasta y los pasteles. Gracias al gluten, las masas adquieren esa textura suave y esponjosa que tanto nos gusta.

Para la mayoría de las personas, el gluten es inofensivo y forma parte de una dieta equilibrada. Sin embargo, para quienes padecen ciertas condiciones médicas, su consumo puede ser perjudicial.

Las personas con enfermedad celíaca tienen al gluten como un enemigo. La celiaquía es una condición autoinmune que provoca que el sistema inmunitario ataque el intestino delgado al consumir gluten. El consumo de este componente, en esos casos, genera síntomas como diarrea, dolor abdominal, fatiga. A largo plazo, provoca daños graves en el sistema digestivo.

En caso de celiaquía, eliminar el gluten no es una opción, sino una necesidad médica. También existe la intolerancia o sensibilidad al gluten no celíaca. De ser así, las personas experimentan síntomas similares a los de la celiaquía (hinchazón, dolor abdominal, fatiga) pero no hay daño en el intestino. Para ellas, una dieta sin gluten también es recomendable para aliviar estas molestias.

Algunas pautas importantes a seguir

Aumento de Consumo de Alimentos Integrales

Al dejar el gluten, muchas personas optan por alimentos sin gluten, como frutas, verduras, legumbres, nueces y semillas, lo que puede aumentar el consumo de nutrientes esenciales, fibra y antioxidantes.

Mejora de la Digestión

Algunas personas reportan mejoras en la digestión al eliminar el gluten, incluso si no tienen una sensibilidad confirmada. Esto puede incluir una reducción en la hinchazón, gases o malestar digestivo.

Reducción de la Inflamación

Aunque el efecto del gluten en la inflamación es más significativo en personas con condiciones relacionadas, algunas personas sanas pueden experimentar una reducción en la inflamación general al seguir una dieta libre de gluten, especialmente si sustituyen productos procesados por opciones más saludables.

Mejoras en la Energía y Vitalidad

Algunas personas afirman sentir más energía y vitalidad al eliminar el gluten, lo que podría deberse a una mejor digestión y a una dieta más rica en nutrientes.

Gluten en personas sanas

A pesar de la creciente popularidad de las dietas sin gluten, no hay evidencia científica que demuestre que eliminar esta proteína produzca beneficios para la salud en personas sanas. Algunos han reportado que se sienten mejor al dejar este componente, pero esto podría deberse a un efecto placebo o a la reducción de alimentos procesados en general, más que a la ausencia del gluten en sí.

De hecho, eliminar el gluten sin una razón médica puede tener consecuencias negativas. Por un lado, los productos sin gluten suelen ser más caros y menos nutritivos. Muchos de estos alimentos contienen menos fibra, vitaminas y minerales que sus versiones con gluten. A mediano plazo, existe el riesgo de que se produzcan desequilibrios nutricionales.

Así mismo, para compensar la falta de sabor y textura que aporta el gluten, muchos productos sin gluten contienen más grasas y azúcares. Esto derriba el mito de que dejar el gluten contribuye a detener el aumento de peso. Antes, por el contrario, podría incrementar el riesgo de sufrir otros problemas de salud relacionados con una dieta alta en calorías y baja en nutrientes esenciales.

La eliminación innecesaria del gluten puede generar carencias nutricionales, especialmente de vitaminas del grupo B, hierro y ácido fólico. Todos esos elementos son abundantes en los cereales integrales que contienen gluten. Para las personas sanas, esto resulta contraproducente, ya que una dieta equilibrada que incluya gluten suele ser más completa y nutritiva.

Conclusión: más salud, menos modas

La moda de las dietas sin gluten ha llevado a muchas personas a creer que eliminar esta proteína es sinónimo de salud. Sin embargo, como hemos visto, no hay pruebas científicas que respalden esta idea. Por el contrario, este tipo de prácticas pueden afectar la salud.

Lo más importante es escuchar a nuestro cuerpo, llevar una dieta variada y equilibrada, y consultar a un profesional de la salud antes de hacer cambios drásticos en la alimentación. Al fin y al cabo, la clave de una buena salud no está en eliminar ingredientes, sino en encontrar el equilibrio que funcione mejor para cada persona.

