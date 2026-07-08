El primer dinosaurio descubierto en la Antártida era uno de los animales terrestres más grandes de la historia y los científicos ya saben a qué especie pertenecía

Un grupo de científicos ha publicado en la revista Acta Palaeontologica Polonica un importante hallazgo histórico: un fósil que fue encontrado hace ahora 40 años pertenece al primer dinosaurio descubierto en la Antártida. Este hueso pertenecía a un titanosaurio que vivió hace 82 millones de años en este punto de la Tierra y que está considerado como el animal terrestre más grande de la historia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el primer dinosaurio descubierto en la Antártida.

El pasado año 1985, los miembros de la expedición del British Antarctic Survey a la isla James Ross, situada en el lado sureste de la península Antártica, encontraron un pequeño trozo de vértebra que desde un principio se creyó que pertenecía a un gran reptil marino que hace millones de años habitó en las rocas del Cretácico Superior. Ahora, 40 años después, un grupo de científicos ha realizado un importante hallazgo que puede cambiar la historia de la paleontología en esta parte del planeta y la forma en la que los dinosaurios se transportaban en el antiguo supercontinente Gondwana.

Cuatro décadas después, este equipo de científicos ha descubierto que este trozo de hueso correspondía a un titanosaurio que vivió hace 82 millones de años en la Antártida, convirtiéndose en el primer dinosaurio que habitó en este lugar durante el Cretácico Superior. Aunque el hueso estaba demasiado incompleto para dictaminar la especie exacta, los investigadores han confirmado que pertenece al grupo de los titanosaurios y que podría medir entre seis y siete metros de largo. Así que este hueso pertenecería a uno de los animales más grandes de la historia que pudo habitar el lugar cuando el verde reinaba en el que ahora es un paisaje de hielo.

El fósil del primer dinosaurio de la Antártida

«Un dinosaurio saurópodo titanosaurio del Cretácico Superior de la Antártida». Este es el titular del artículo publicado en la revista Acta Palaeontologica Polonica en el que se demuestra que este fragmento de hueso pertenecía a un dinosaurio saurópodo, que sería el primero en habitar este lugar. Esta investigación fue dirigida por el profesor Paul Barrett, que hizo una valoración de este descubrimiento histórico a partir de un fósil que ha estado guardado durante cuarenta años.

«Aunque parezca mentira, este es el primer fragmento de dinosaurio descubierto en la Antártida. Pasó desapercibido porque creo que se identificó erróneamente en condiciones de campo extremas, pero se trata de un saurópodo y es solo el segundo hueso de saurópodo hallado en todo el continente», afirmó el líder de esta investigación, que también dejó claro que: «Procede con mucha precisión de una parte del Cretácico Superior llamada Campaniense, concretamente de la parte más baja de este periodo».

«Su datación es bastante precisa porque proviene de rocas marinas. La vértebra se encontró junto a fragmentos de ammonites, por lo que se trata de un animal que habría flotado mar adentro tras su muerte, quizás arrastrado por un río», ha informado sobre este estudio, a la vez que también ha querido precisar sobre los motivos por los que este dinosaurio ha aparecido en un lugar en el que a día de hoy sería inviable pensar en que habitara un saurópodo de estas características.

«En aquel entonces, Nueva Zelanda estaba, curiosamente, bastante lejos de Australia. Estaba más cerca del sur de Sudamérica y de la Península Antártica que de Australia, simplemente por la forma en que los continentes se han desplazado», afirmó a la vez que dejó claro que: «Así pues, existía una región en el extremo occidental de la Antártida, donde se encuentran el extremo sur de Sudamérica, la península antártica y el antiguo continente de Zealandia, todo ello en la misma zona general».