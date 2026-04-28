Parece ciencia ficción pero el kraken existió de verdad: el pulpo gigante de 19 metros que devoraba dinosaurios marinos, según un estudio

Un estudio publicado hace unas semanas en la revista Science ha desvelado que hace 100 millones de años existió un kraken en el mar del Cretácico. Investigadores de la Universidad de Hokkaido (Japón) han desvelado que durante esta época existió un pulpo carnívoro con aletas enormes de hasta 19 metros de longitud que se alimentaba de los dinosaurios que surcaban los mares. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nuevo kraken descubierto por expertos japoneses.

Antes que nada, hay que ponerse en situación con respecto a la figura del kraken. Esta era una criatura marina que forma parte de la mitología nórdica y que los libros de historia han descrito como un pulpo o calamar gigante que vivía en las profundidades del mar y que atacaba barcos y acababa con la vida de toda su tripulación. Lo más parecido a esto que se ha visto en la realidad tiene que ver con la figura de un calamar gigante, Mesonychoteuthis hamiltoni, que fue descubierto en 1925 en la Antártida y es la especie de calamar más grande del mundo.

Alejado de la leyenda y los libros de fantasía, ahora un estudio publicado en la prestigiosa revista Science dice que en la época de los dinosaurios existió un pulpo enorme que cazaba otros dinosaurios en los mares del Cretácico. Este animal se caracterizaba por tener unas aletas colosales de 19 metros de longitud, una mandíbula potente y por sus extraordinarias dimensiones. Lo que siempre se ha conocido como un kraken y que puede que existiera de verdad hace millones de años.

El kraken contra los dinosaurios

Shin Ikegami ha liderado a un equipo científico de la Universidad de Hokkaido de Japón que ha publicado un estudio sobre el descubrimiento de dos cefalópodos extintos a partir de los restos de 27 mandíbulas fosilizadas que fueron encontradas en sedimentos marinos en Japón y en la isla de Vancouver, situada en Canadá. Nanaimoteuthis jeletzkyi y N. haggarti fueron los pulpos que harían que la mitología del kraken cobrara sentido.

«Los primeros pulpos fueron gigantescos depredadores en la cima de la cadena alimenticia en los océanos del Cretácico». Dice el titular del estudio publicado por los científicos japoneses en esta prestigiosa revista, en la que se describe en su abstracto a estos dos «superdepredadores invertebrados», los primeros con aletas, que estuvieron presentes en el Cretácico Superior, hace entre ~100 y 72 millones de años.

«Con una longitud total calculada de entre ~7 y 19 metros, estos pulpos podrían representar los invertebrados más grandes descritos hasta la fecha, rivalizando con los reptiles marinos gigantes contemporáneos», cuentan los autores. «Nuestros hallazgos muestran que las mandíbulas poderosas y la pérdida de esqueletos superficiales transformaron convergentemente a los cefalópodos y vertebrados marinos en depredadores enormes e inteligentes», dicen sobre un elemento importante en este kraken: la inteligencia.

N. haggarti, que era la especie mayor y que podría tener hasta 19 metros de longitud, «era comparable en tamaño al calamar gigante actual, y muchas estimaciones lo superan. La conclusión de que estuvo entre los mayores invertebrados de la historia de la Tierra es robusta», según describe Shin Ikegami, autor principal del estudio.

«El desgaste asimétrico no demuestra directamente la inteligencia, pero sugiere que Nanaimoteuthis no era solo un depredador grande y poderoso: puede que también tuviera un comportamiento avanzado e incluso conductas individuales, similar en cierta manera a los pulpos modernos», cuenta con una de las especies que, a pesar de que hasta la fecha no se sabía, habían sido otra especie depredadora de dinosaurios. Un kraken que estuvo presente en el mar en la era de los dinosaurios antes de ser descrito por los libros de fantasía.