Suiza desafía las leyes naturales y modifica el ADN de los pollos de corral para que tengan una característica de los dinosaurios

La revista científica PLOS Biology ha publicado un experimento genético que ha logrado modificar el ADN de pollos de corral para que desarrollen plumas similares a las de los dinosaurios. Este hallazgo arroja luz sobre la evolución de las aves y sus ancestros prehistóricos.

El proyecto ha estado liderado por investigadores de la Universidad de Ginebra y se ha centrado en la manipulación del conocido gen ‘Sonic Hedgehog’, una pieza clave en el desarrollo embrionario. Al interferir en su funcionamiento, los científicos lograron alterar temporalmente la formación de las plumas de los pollos de corral.

Los resultados fueron llamativos. Los embriones mostraron plumas rudimentarias con forma tubular, similares a las denominadas protoplumas que surgieron hace unos 250 millones de años en los primeros dinosaurios, en el Triásico Temprano.

Experimento con los pollos de corral

El equipo de investigación empleó técnicas avanzadas como la microscopía de fluorescencia de lámina de luz, que permite visualizar el desarrollo de tejidos en tiempo real. La intervención consistió en introducir un inhibidor del gen ‘Sonic Hedgehog’ en los huevos en el noveno día de desarrollo.

Sin embargo, el efecto no fue permanente. A medida que el desarrollo embrionario avanzaba, la actividad genética se normalizó y las plumas comenzaron a recuperar su forma habitual. Tras la eclosión, los pollos presentaban un aspecto irregular, pero semanas después mudaron y desarrollaron un plumaje completamente normal.

Este comportamiento pone de manifiesto la robustez del sistema genético que regula el desarrollo de las plumas. El investigador Michel Milinkovitch aseguró que «nuestros experimentos muestran que es mucho más difícil alterar de forma permanente el desarrollo de las plumas». El investigador también dice que «es evidente que, a lo largo de la evolución, la red de genes que interactúan se ha vuelto fuerte, asegurando el correcto desarrollo de las plumas, incluso ante cambios genéticos o ambientales importantes».