Esta no es una pregunta tan extraña, ya que la luz de la luna se refleja en la luz del sol. Y basándonos en lo lógico, si la luz solar directa puede hacer que las personas se bronceen, e incluso se quemen, ¿por qué no pasaría lo mismo con la luz solar reflejada? Pero la respuesta real es no, no podemos ponernos morenos bajo la luz de la luna, por más brillante que sea. El bronceado es una reacción de la luz ultravioleta del sol. Como resultado de la exposición continua al sol la piel produce melanina. La cantidad de este pigmento producido varía según los factores genéticos de cada individuo (como tonos de piel más oscuros, así como otros rasgos). Los rayos ultravioletas son malos para la piel, pueden provocar daños graves e incluso cáncer de piel.

¿Por qué razón no nos ponemos morenos si pasamos una noche bajo una brillante luna?

La razón por la que no logramos ponernos morenos, aunque pasemos una noche entera expuestos a luz de la luna, es porque la luz solar que llega a la Tierra a través de la luna simplemente no tiene suficiente energía ultravioleta para activar el escudo defensivo de la piel.

Aunque una luna llena nos puede parecer muy brillante, en realidad la superficie de la luna es bastante oscura. Nuestro satélite absorbe la mayor parte de la luz solar que le llega.

La falta de luz ultravioleta es lo que no nos permite ponernos morenos. La melanina absorbe la luz ultravioleta del sol, protegiendo así a las células de la piel. Cuanto más nos expongamos a la luz ultravioleta mayor riesgo corre nuestra piel.

Por supuesto que una parte de la luz ultravioleta reflejada por el sol nos puede llegar. Por lo tanto, con una exposición prolongada a la luz no lograremos ponernos morenos, pero sí podría causarnos algún daño.

En este caso, “prolongado” significa cientos de años de continuo baño de luna. En condiciones normales, nuestra piel puede sufrir daños mínimos de los que se reparará rápidamente.

¿Puedes conseguir una quemadura de luna?

En primer lugar, veremos que es una quemadura de luna, ya que todos seguramente estamos familiarizados con las quemaduras solares.

Seguramente muchos hemos sufrido en algún momento quemaduras solares, que ocurren cuando la piel está expuesta durante mucho tiempo al sol. La radiación ultravioleta, que no es absorbida por la capa de ozono, llega a la piel dejándola roja y produciéndole demasiado daño.

Lo que sucede con la luna es que la vemos simplemente porque la luz del sol se refleja en su superficie con dirección a la Tierra. La luna no tiene luz propia, por lo tanto, lo que vemos cuando la miramos es una luz reflejada. Por lo tanto, la luna no puedes producirte quemaduras.