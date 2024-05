La peor predicción de la AEMET para este verano: puede ser el más caluroso desde el Imperio Romano

La AEMET ha lanzado una importante predicción para el verano, puede ser el más caluroso desde el Imperio Romano, incluso peor que al año pasado. 2023 se cerró como el año en el que las temperaturas más habían subido.

Lo pudimos comprobar en un agua del mar más caliente de lo habitual, con los correspondientes efectos sobre el clima ante este fenómeno. Los cambios que queremos ver llegar este año, parece que no llegarán o incluso nos traerán unas situaciones incluso peores. La AEMET sorprende con esta previsión del tiempo.

La AEMET dicta la peor predicción para este verano

Algo que destaca @CopernicusECMWF de esta predicción es que no solo existe una probabilidad muy alta de que el verano sea simplemente más cálido de lo habitual, sino que, en el sur de Europa, se trataría de un verano claramente más cálido de lo normal. — AEMET (@AEMET_Esp) May 12, 2024

En verano es cuando hace calor. Eso es algo que sabemos y que tenemos interiorizado, pero cuidado, lo de estos últimos años no es normal. Hemos llegado a unas cifras que han sido de récord y nos han impedido hacer nuestro día a día en esta estación del año en la que el agua del mar y de las piscinas es la única salvación que tenemos.

Las altas temperaturas de estos días han acabado de darnos un giro radical en un tiempo que puede acabar dando lugar a un cambio significativo de guion. Parecerá que estemos en un horno ibérico. Un cambio de tiempo que realmente acabará marcando un antes y un después en el curso de la vida en nuestro país.

Nos quejamos por el frío, pero cuidado porque cada vez llega con menos fuerza, algo que no sucede con el calor. En 2023 y en Cataluña se llegó a los más de 48º. Una situación anómala que hace que salir a la calle con estas temperaturas sea un peligro, especialmente para las personas vulnerables, niños y personas mayores.

Es importante estar preparado para el calor. En esta época del año se dispara el uso del aire acondicionado y de los ventiladores, pero esta temporada quizás sea incluso más lo que necesitemos para hacer frente aun calor que será peor que el que vivieron durante el Imperio Romano.

Es decir, hace más de mil años que no vivíamos una situación similar. Nos enfrentamos a un enemigo que cada año causa varias muertes y que puede despertar determinadas patologías. Un giro radical en el tiempo que podría acabar siendo el que nos encontremos en estas jornadas nos estará esperando. La AEMET ya ha adelantado cómo será este verano.

El verano más caluroso desde el Imperio Romano

Las redes sociales han servido para lanzar un serio aviso sobre el verano que nos está esperando, desde el Imperio Romano no se han vivido unas temperaturas tan elevadas. Costará de creer que el termómetro suba tanto, pero no hay escapatoria posible, según los expertos de la AEMET.

Tal y como advierten en redes sociales: «Existe una probabilidad muy alta (entre el 70 y 100 %) de que el #verano2024 sea más cálido de lo normal en prácticamente toda España, según el último pronóstico de

@CopernicusECMWF. Esa probabilidad tan elevada se extiende al resto del sur de Europa y norte de África».

Existe una probabilidad muy alta de que tengamos un verano muy cálido, con lo que tocará preparar de nuevo los aires acondicionados y el ventilador. No nos vamos a escapar de estas temperaturas por las nubes que pueden llegar a cifras que son realmente sorprendentes y que pueden dar lugar a un verano que querremos que pase rápido.

Siguiendo con la misma predicción: «Algo que destaca @CopernicusECMWF de esta predicción es que no solo existe una probabilidad muy alta de que el verano sea simplemente más cálido de lo habitual, sino que, en el sur de Europa, se trataría de un verano claramente más cálido de lo normal».

Tampoco nos salvará la lluvia que el mismo hilo indica que será inferior a la esperada:» En cuanto a las precipitaciones, hay que señalar que casi siempre llueve poco en verano en nuestro país, aunque se producen, con mayor o menor frecuencia según el año, episodios de chubascos tormentosos intensos de carácter generalmente local».

No tendremos que preparar el paraguas este verano: «Para este próximo verano, lo más probable es que las lluvias sean inferiores en todo el país a las ya de por sí normalmente escasas en la estación estival».

Hay que destacar que son las previsiones de un modelo matemático. La estadística, aunque sea baja, siempre nos puede acabar pasando y no es algo fijo. Por lo que tocará esperar para ver qué acaba pasando realmente, quizás estemos ante un cambio ante un 2024 que traerá novedades importantes que debemos tener en cuenta.

Hasta que no estemos en el verano no sabremos que es lo que nos está esperando, aunque de momento esta previsión puede ayudarnos a saber qué esperar y qué no. En unas semanas sabremos si están en lo cierto.