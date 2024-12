Peligro inminente en esta comunidad de España: el aviso más urgente de los expertos

Esta comunidad de España está en peligro. Los expertos confirman lo que va a pasar en 10 años y es momento de reaccionar antes de que sea tarde. Debemos de prepararnos para afrontar con tiempo un futuro en el que todo puede cambiar. El cambio climático está cambiando y vamos a tener que enfrentarnos a situaciones que no imaginábamos por lo que es importante estar atentos y tener en cuenta que todo lo que puede pasar, acabará pasando.

Es hora de visualizar esta situación que llega en un futuro. Todos los cambios a los que nos enfrentamos estarán enfocados en un clima que va cambiando por momentos y que puede acabar siendo el que marque la diferencia. Tenemos que enfrentarnos a una serie de cambios que acabaremos obteniendo en breve. Las posibilidades de entregarnos ante una serie de cambios de ciclo que pueden acabar siendo los que marquen una diferencia estarán por delante. El cambio climático puede acabar siendo el responsable de un riesgo enorme sobre la población que vive en esta comunidad de España.

Los expertos lanzan un aviso

Son muchos los expertos que no paran de lanzar una dura advertencia ante lo que está por llegar. La temperatura en el planeta está aumentando por momentos y eso quiere decir que tendremos que afrontar un importante cambio de ciclo para el que quizás no estaríamos del todo preparados.

Vamos a ver llegar un aumento constante de las temperaturas que tendremos que asumir. Lo hemos notado en estos días en los que parecerá que la situación va cambiando o que simplemente debemos afrontar algunas novedades destacadas que serán las que marcarán la diferencia.

El tiempo avanza y parece que juega en contra de todos aquellos que debemos empezar a ver como todo lo que tenemos por delante acaba materializándose de una forma radicalmente distinta. Miramos al cielo y nos alejamos de un cambio de rumbo que puede llegar a ser diferente.

Ese aumento de las temperaturas tendrá consecuencias totalmente inesperadas. De cara a un giro radical en el tiempo que puede ser el que nos haga reaccionar a tiempo, con ciertas novedades destacadas que nos presentan unos informes que no traen buenas noticias, hay una comunidad de España que en 10 años estará en peligro.

Peligro inminente en esta comunidad de España en 10 años

El aumento de la temperatura del Mar Mediterráneo amenaza de forma constante a unas Islas Baleares que pueden dejarnos en una situación complicada, especialmente si nos fijamos en todo lo que puede pasar en este lugar. Las zonas costeras se verán afectados por un cambio climático del que habla un reciente informe de los oceanógrafos de la Universidad de Barcelona.

Según dicho informe: «El Mar Mediterráneo español se está calentando más rápido que el resto del océano con un aumento de más de 2 ºC/100 años (Vargas-Yáñez et al. 2023). Este calentamiento tiene múltiples efectos para los organismos marinos, los hábitats y el funcionamiento de los ecosistemas. Algunas de las consecuencias del calentamiento global de las aguas del Mediterráneo incluyen la pérdida de biodiversidad, cambios en el funcionamiento de los ecosistemas, en los ciclos biogeoquímicos y la proliferación de especies invasoras (Torres et al. 2021). Debido al calentamiento del Mediterráneo y a las olas de calor marinas que sufre, sobre todo en las últimas décadas, se han registrado eventos de mortalidad masiva de organismos bentónicos —que viven fijados al sustrato— tales como corales, gorgonias o esponjas (Garrabou et al. 2019, 2022). El aumento de temperatura también pone en riesgo la supervivencia de la planta marina endémica del Mediterráneo Posidonia oceanica, aumentando significativamente su mortalidad a temperaturas mayores a 28 ºC (Marbà y Duarte, 2010). Algunos estudios indican que esta planta, que forma un hábitat prioritario, esencial para el funcionamiento de los ecosistemas costeros mediterráneos, podría extinguirse funcionalmente a mediados de este siglo. Si se pierden las praderas de posidonia, se perderían todos los servicios ecosistémicos que nos reporta, tales como la protección costera, la transparencia de las aguas y el incremento de la biodiversidad asociado a estos ecosistemas. También es una gran fuente de oxígeno y un sumidero de carbono, absorbiendo el 7 % de las emisiones de las Illes Balears (Marbà, comunicación personal). El calentamiento global produce estrés fisiológico, estimula la actividad bacteriana, cambios en la biodiversidad del ecosistema e incrementa los eventos de floración, pseudoviviparidad (donde la producción de plántulas reemplaza las estructuras reproductivas sexuales, produciendo clones de la planta materna) y mortalidad de esta planta (Marbà y Duarte, 2010; Tomas et al. 2024). Como consecuencia, tanto esta planta, el hábitat que forma, como los servicios ecosistémicos que proporciona podrían desaparecer a mediados de este siglo en zonas someras (Jordà et al. 2012), alterando el futuro de los ecosistemas costeros mediterráneos (Torres et al. 2021)».