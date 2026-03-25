Parece inaudito pero en esta ciudad de España acaban de encontrar un mar subterráneo de más de 80 km²

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha descubierto un mar de casi 82 kilómetros cuadrados a las afueras de Lérida. Hace unos meses la (CHE) dio con un importante acuífero cuyo origen data de la prehistoria, concretamente de hace 25 millones de años. Esta presencia de agua, que aún no tiene un plan de acción previsto, se ha bautizado como Planas de Raimat-Monreal. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el mar subterráneo que se ha descubierto en esta parte de España.

Un nuevo mar subterráneo de 81,62 kilómetros cuadrados fue descubierto hace unos meses en España. Concretamente, este acuífero con orígenes prehistóricos ha sido descubierto en la comarca del Segriá y confirma que esta zona albergó una gran red fluvial hace más de 25 millones de años, durante la prehistoria. Esto ayuda a entender la magnitud del subterráneo que se ha encontrado en esta parte de España.

Este mar subterráneo fue identificado por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y se ha bautizado como Planas de Raimat-Monreal. Su extensión concreta es de 81,62 kilómetros cuadrados y recorre más de 30 kilómetros en el eje norte-sur. Este gran acuífero se encuentra a las afueras de Lérida y sus extremos se sitúan en las localidades de Alfarrás, Alcarrás, Raimat y el Pla de la Font. Todo para formar una estructura triangular en forma de isósceles muy alargado.

El mar subterráneo de España

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) también aclaró en su día que de momento no hay ningún plan de acción previsto para efectuar en este mar subterráneo encontrado en España y que los próximos estudios se efectuarán en el ciclo de planificación hidrológica, previsto entre 2028 y 2033.

«No se tiene suficiente información para elaborar un plan de acción», apuntan desde la Confederación Hidrográfica del Ebro en declaraciones que recoge el periódico Segre, que en los últimos meses se ha encargado de publicar toda la información referente a este acuífero prehistórico de 82 metros cuadrados de extensión que se ha identificado en esta comarca situada a las afueras de Lérida. «Es una masa subterránea de nueva creación; estos datos se obtendrán de futuros estudios específicos», informan desde la CHE.

Según el primer informe emitido por las autoridades, esta gran masa de agua subterránea «se localiza dentro de los dominios hidrogeológicos Cuenca del Ebro y Catalánidos y se corresponde con la Unidad Hidrogeológica de Planes de Raimat-Monreal». Según recoge este medio, la recepción de caudales «se produce principalmente por infiltración de la precipitación y por retornos de riego, mientras que las descargas se realizan a través de manantiales periféricos (en los glacis) y de la red fluvial (principalmente en los aluviales), presentando los ríos dentro de esta masa».

Con respecto a su antigüedad, el informe que ha recogido el periódico Segre dice que este mar subterráneo «ha experimentado una dinámica tectónica de compresión desde el final del Oligoceno (entre 23 y 34 millones de años)» que «ha generado una serie de estructuras plegadas y fallas inversas que afectan a los sedimentos».