El origen de la vida puede estar en las profundidades marinas, un nuevo hallazgo científico lo confirma. Es hora de saber en primera persona qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede acabar siendo lo que nos indique el origen de una vida que parece que llegó de lejos. Son tiempos de cambios que indican una situación del todo inesperada en estos días en los que tocará saber qué nos estará esperando en breve.

El futuro puede estar marcado por ese origen pasado que, sin duda alguna, puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Pudimos saber lo que nos esperaba en unos días en los que el tiempo parecía que empezaba y podría acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que cada detalle contará de una forma muy distinta. Por lo que, hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener algunos cambios que hasta la fecha no teníamos en mente. Es hora de empezar a pensar en lo que puede pasar si nos remontamos al origen de la vida, el agua juega un papel fundamental.

Este hallazgo científico confirma el lugar en el que se originó la vida

Todos somos conscientes de que la vida puede tener un origen de lo más especial, sobre todo, si tenemos en consideración algunos cambios que pueden llegar sin avisar. En estas jornadas en las que cada detalle cuenta, podremos empezar a ver llegar un giro radical importante.

Es hora de conocer ese origen inicial que nos traslada a un agua de la que sabemos que necesitamos más que nunca. Es hora de saber un poco más qué es lo que nos está esperando en unos días en los que quizás el origen de la vida nos dé más de una sorpresa.

Entre algunas teorías que nos rodean, sabemos casi con exactitud que los seres acuáticos fueron los primeros en aparecer en una Tierra en la que el agua acaba siendo un elemento básico para conseguir sobrevivir. Sin duda alguna, deberemos centrarnos en una ciencia que sabe muy bien qué es lo que puede esperarnos.

Antes de afrontar el futuro, vamos a mirar el pasado de una manera que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Con algunos elementos que pueden ser esenciales y que quizás hasta ahora no sabíamos.

El origen de la vida puede estar en las profundidades del mar

Una nueva frontera que puede acabar siendo en el fondo de un mar que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que cada detalle puede ser esencial y hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Un fondo del mar que puede estar pendientes de algunos elementos que nos rodearán y serán claves en muchos aspectos.

Tal y como nos explica un reciente artículo publicado en la revista Nature: «Las arqueas de Asgard fueron fundamentales en el origen de la vida celular compleja1. Se dedre que Heimdallarchaeia (una clase dentro del filo Asgardarchaeota) son los parientes más cercanos de los eucariotas. El muestreo limitado de estos arqueas restringe nuestra comprensión de su ecología y evolución2,3, incluido su papel en la eucariogénesis. Aquí utilizamos la secuenciación masiva de ADN de sedimentos marinos para obtener 404 genomas ensamblados en metagenomas de Asgardarchaeota, incluyendo 136 nuevos Heimdallarchaeia y varios linajes nuevos. Los análisis de su distribución global revelaron que están extendidos en entornos marinos, y muchos están enriquecidos en sedimentos costeros oxigenados de forma variable. Las reconstrucciones metabólicas detalladas y las predicciones estructurales sugieren que Heimdallarchaeia forman gremios metabólicos que son distintos de otros Asgardarchaeota. Estas arqueas codifican las proteínas características de un estilo de vida aeróbico, incluido el complejo de la cadena de transporte de electrones (IV), la biosíntesis del hemo y la desintoxicación reactiva de las especies de oxígeno».

Siguiendo con la misma explicación: «Heimdallarchaeia también codifica nuevos clados de hidrogenasas unidas a la membrana respiratoria con subunidades adicionales similares al complejo I, que potencialmente aumentan la generación de fuerza motriz de protones y la síntesis de ATP. Por lo tanto, proponemos un modelo actualizado centrado en Heimdallarchaeia de eucariogénesis en el que la producción de hidrógeno y la respiración aeróbica pueden haber estado presentes en el antepasado eucariota de Asgard. Este catálogo ampliado de la diversidad genómica arqueaica de Asgard sugiere que los factores bioenergéticos influyeron en la eucariogénesis y constituye un recurso valioso para las investigaciones sobre los orígenes y la evolución de la complejidad celular».

Un descubrimiento pueden acabar de darnos algunas pistas de cómo la vida se abrió paso sin oxígeno, algo que puede acabar siendo del todo inesperado en estos días que tenemos por delante.