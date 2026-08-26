Una nueva predicción pone en alerta a los científicos: en 2029 este asteroide pasará 12 veces más cerca de nuestro planeta que la Luna

En 2029 este asteroide pasará 12 veces más cerca de nuestro planeta que la Luna, una nueva predicción pone en alerta a los científicos. El mundo entero mira al cielo al descubrir un fenómeno que es mucho peor de lo esperado, en estos días en los que el tiempo acabará convirtiéndose en la antesala de algo más. Tocará ver qué dicen las alertas del tiempo cuando lo que vemos son una serie de elementos que pueden acabar siendo terribles para la humanidad.

Los científicos no paran de ver señales que proceden de lejos de nuestro sistema solar y que podrían ser un riesgo. En especial, cuando sabemos que hay un fenómeno que ya ha pasado y que puede volver a pasar. Las cifras hablan por sí solas, lo que han descubierto estos expertos pone en alerta a todo el planeta. La humanidad se enfrenta a un nuevo desafío que puede ser clave en estos días en los que realmente cada pequeño paso puede ser esencial. En 2029 tenemos una cita con un asteroide que puede pasar hasta 12 veces más cerca de nuestro planeta que de la Luna.

Pone en alerta a los científicos una nueva predicción

Una nueva predicción puede poner en alerta a los científicos que ponen el foco en un punto del universo que está llegando hacia nosotros. Lo que realmente puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle será esencial. Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que cada detalle será una realidad.

Los objetos que llegan de lejos a nuestro sistema solar son los que realmente pueden acabar siendo esenciales en estos días en los que nos preguntamos qué es lo que puede pasar. Estaremos a merced de esta transformación que, sin duda alguna, acabará marcando la diferencia.

Los asteroides que pasan muy cerca de la Tierra, en términos astronómicos, aunque para nosotros son miles de kilómetros de distancia o incluso millones pueden resultar peligrosos. Cualquier variación podría dar lugar a un desastre en mayúsculas que acabaría con gran parte de la vida en el planeta.

Hollywood no ha dudado en darnos algunas películas celebres que nos han dejado en un punto de no retorno. Dando una visión catastrófica de lo que podría pasar en breve.

En 2029 este asteroide pasará 12 veces más cerca de nuestro planeta que la Luna

Este asteroide pasará 12 veces más cerca de nuestro planeta que la Luna en 2029, un evento que nos llevará a contemplar a este fenómeno desde un punto de vista que nos permitirá visualizarlo hasta desde la propia Tierra. A simple vista, podremos ver un asteroide que amenaza la estabilidad de la vida en la Tierra.

Tal y como explican desde la NASA: «El asteroide cercano a la Tierra Apophis es un asteroide potencialmente peligroso que pasará de forma segura cerca de la Tierra el 13 de abril de 2029. Se acercará a unas 20.000 millas (32.000 kilómetros) de la superficie de nuestro planeta, más cerca que la distancia de muchos satélites en órbita geosíncrona (alrededor de 22.236 millas, o 36.000 kilómetros, en altitud)».

Siguiendo con la misma explicación: «Apophis es una reliquia del sistema solar temprano. Está hecho de «material prima» sobrante que nunca fue parte de un planeta o luna. Apophis tiene un diámetro medio de 1.115 pies (340 metros) y un eje largo de al menos 1.480 pies (450 metros) de largo. Cuando se descubrió en 2004, parecía que Apophis podría afectar a la Tierra en 2029, 2036 o 2068. Desde entonces, los astrónomos han observado de cerca a Apophis utilizando telescopios ópticos y radares terrestres, lo que permite que su órbita se entienda mejor. Según estos datos, la NASA ahora confía en que no hay riesgo de que Apophis afecte a la Tierra durante al menos 100 años».

La amenaza puede ser real: «Aunque Apophis no representa ningún riesgo inmediato para la Tierra, un asteroide de su tamaño que pasa tan cerca de nuestro planeta es un evento muy raro. Científicos de todo el mundo están emocionados de aprovechar esta oportunidad para estudiar Apophis en detalle. Los observatorios de todo el mundo y en el espacio observarán la aproximación cercana histórica del asteroide Apophis para comprender mejor sus propiedades físicas. La NASA también organiza la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN), que coordinará campañas de observación telescópica basadas en la Tierra antes y alrededor del momento del sobrevuelo del asteroide con nuestro planeta. La NASA ha redirigido una nave espacial para que se reúna con Apophis poco después del acercamiento cercano a la Tierra del asteroide en 2029. Después de completar con éxito su misión de recolectar una muestra del asteroide Bennu y llevarla a la Tierra en septiembre de 2023, OSIRIS-REx de la NASA fue enviado para estudiar Apophis. La nave espacial pasó a llamarse OSIRIS – APophis EXplorer (OSIRIS-APEX), y está en camino de encontrarse con su nuevo objetivo».