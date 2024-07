La NASA encuentra un agujero negro al lado de la Tierra que podría cambiarlo todo

El agujero negro que han encontrado los científicos de la NASA está más cerca de lo que nos imaginamos y quizás lo acabe cambiando todo. La exploración del universo es fundamental para poder saber en todo momento el futuro que nos espera. Quizás tendremos que descubrir la importancia de salir de casa, un sistema que en unos años puede estar condenado a la desaparición. Nunca se sabe qué puede pasar cuando estamos ante un importante cambio de ciclo que puede ser lo que marque la diferencia.

Con cada novedad importante que la NASA nos descubre estamos más cerca de hacer realidad ese sueño de conquistar el universo que quizás nunca nos hubiéramos imaginado que estaba tan cerca. Por lo que estos expertos no dudan en buscar una alternativa que puede acabar siendo la que marque la diferencia. Habrá llegado el día en el que algo tan extraño o quizás desconocido como un agujero negro acabe siendo un viejo conocido. De momento, solo se pueden señalar en aquellos puntos en los que se sitúan en el espacio exterior. El gran descubrimiento de la NASA es que están más cerca de lo que nos imaginaríamos.

Un agujero negro al lado de la Tierra

No es que la NASA ha visto algo que quizás no había visto antes, sino que simplemente se ha dado cuenta de que quizás hasta podría llegar hasta él de una forma o de otra. Detectar estos elementos no es algo fácil, sino que simplemente hay que estar pendiente de lo que acaba pasando para poder darle a nuestro día a día la mejor opción posible.

Habrá llegado el momento de empezar a crear una serie de detalles que son fundamentales y que quizás hasta la fecha nunca hubiéramos imaginado. La ciencia avanza cada vez más y no duda en darnos algunos detalles de la posición de nuestro planeta y de todo lo que el universo nos oculta.

Los expertos en este campo son los encargados de darnos más y más novedades sobre este elemento que acabará siendo el que marque una diferencia importante en todos los sentidos. Por lo que, habrá llegado un momento en el que quizás descubriremos un hecho significativo que hasta la fecha nunca hubiéramos imaginado. Este agujero negro puede ser el descubrimiento del año. La NASA ha explicado con pelos y señales de qué se trata.

Este descubrimiento podría cambiarlo todo

Los expertos de la NASA han dado con este elemento, después de comprobar los efectos del campo gravitatorio en esta zona de nuestra galaxia. Un lugar que nos queda más cerca de lo que quizás nos imaginaríamos. Una puerta abierta a que la ciencia pueda realizar sus experimentos e ir un paso más allá.

Tal y como nos indican desde el blog de la NASA: «Sagitario A*, el agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea, es mucho menos luminoso que otros agujeros negros en el centro de las galaxias que podemos observar, lo que significa que el agujero negro central de nuestra galaxia no ha estado devorando activamente material a su alrededor. Sin embargo, nueva evidencia obtenida por el telescopio Explorador de polarimetría de imágenes de rayos X (IXPE, por sus siglas en inglés) de la NASA sugiere que el antiguo gigante dormido despertó recientemente —hace unos 200 años— para devorar gas y otros desechos cósmicos que estaban a su alcance. Sagitario A* se encuentra a más de 25.000 años luz de la Tierra y es nuestro agujero negro supermasivo más cercano, con una masa estimada de millones de veces la de nuestro Sol. El agujero negro de Sagitario A (o Sgr A* por las siglas que suelen emplear los investigadores y que se pronuncia “Sagitario A asterisco”), se encuentra en la constelación de Sagitario en el corazón de la Vía Láctea».

El descubrimiento de este agujero negro quizás nos acabe sorprendiendo: «Los científicos recurrieron a IXPE para tener una observación más cercana cuando las investigaciones previas de rayos X detectaron emisiones en rayos X relativamente recientes de gigantescas nubes de gases en sus alrededores. Dado que la mayoría de las nubes cósmicas, conocidas como “nubes moleculares”, son frías y oscuras, las señales de rayos X de estas nubes deberían haber sido débiles. En cambio, brillaban con intensidad. “Uno de los escenarios para explicar por qué estas nubes moleculares gigantes están brillando es que, de hecho, están haciendo eco de un destello de luz de rayos X desaparecido hace mucho tiempo, lo que indica que nuestro agujero negro supermasivo no estaba tan inactivo hace algunos siglos”, dijo Frédéric Marin, astrónomo del Observatorio Astronómico de Estrasburgo en Francia y autor principal del estudio, publicado en la revista Nature. IXPE, el cual mide la polarización de la luz de rayos X, o la dirección e intensidad promedio del campo eléctrico de las ondas de luz, apuntó a estas nubes moleculares durante dos períodos de estudio en febrero y marzo de 2022. Cuando los astrónomos combinaron los datos resultantes con imágenes del Observatorio de rayos X Chandra de la NASA y las compararon con observaciones de archivo de la misión XMM-Newton de la Agencia Espacial Europea, pudieron aislar la señal de rayos X reflejada y descubrir su punto de origen».