Luna azul en 2025: qué es, cuándo se podrá ver desde España y por qué es tan especial

La Luna azul no es literalmente azul, pero sí uno de los fenómenos lunares más curiosos. Se trata de una luna llena adicional dentro de un mismo mes o una estación. Su rareza la convierte en un espectáculo astronómico muy esperado.

¿Qué es la Luna azul?

Definición astronómica

El término “Luna azul” se utiliza para describir dos fenómenos. La definición más popular es la que considera como Luna azul a la segunda luna llena que tiene lugar en un mismo mes. Sucede porque el ciclo lunar tiene una duración de 29,5 días; por eso, en ciertas ocasiones, es posible que un mes tenga dos lunas llenas.

Hay otra definición menos conocida, pero también válida en astronomía. Señala que la Luna azul es la tercera luna llena en una misma estación del año que contiene cuatro lunas llenas. Lo habitual es que cada estación tenga tres lunas llenas.

Ambos eventos suelen ocurrir aproximadamente cada dos o tres años.

¿Por qué se le llama “azul”?

El nombre “Luna azul” no tiene nada que ver con el color real del satélite. De hecho, la Luna tiene una apariencia normal durante este evento. El color solo es un término es simbólico que está relacionado con la rareza del fenómeno.

En circunstancias muy excepcionales, la Luna sí puede adquirir un tono azul. Esto ocurre cuando hay ciertas partículas en la atmósfera terrestre, como las que generan los grandes incendios forestales o las erupciones volcánicas.

Estas partículas dispersan la luz de forma muy particular y pueden hacer ver el satélite con una coloración especial. Este tipo de eventos son muy raros, pero han sido documentados en algunas ocasiones. Por ejemplo, después de la erupción del volcán Krakatoa en 1883, cuando muchos reportaron una tonalidad azulada en la Luna.

¿Cuándo es la próxima Luna azul en España?

La próxima Luna azul se producirá el 31 de mayo de 2026 y será visible desde España. La siguiente ocurrirá 20 de mayo de 2027. Lo usual es que este tipo de eventos ocurran cada dos años y medio.

Sin embargo, esto no es una regla fija, pues, como se comprueba, en los años 2025, 2026 y 2027 no se cumple ese patrón. A veces hay dos lunas azules en un mismo año y otras veces no hay ninguna.

¿Cómo observar la Luna azul?

Mejores condiciones para verla

La Luna azul se aprecia a simple vista, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. No se necesita ningún equipo específico para observarla.

Para disfrutar más de este espectáculo, lo más aconsejable es buscar un lugar con cielo despejado, cielo abierto y baja contaminación lumínica. Los sitios perfectos son las áreas rurales, las playas poco concurridas, etc.

El momento ideal para observarla es al anochecer o durante la noche, cuando la Luna está más alta en el cielo.

¿Se ve diferente a una luna llena normal?

La Luna azul no presenta cambios visibles en color, tamaño o luminosidad, frente a una Luna llena normal. Lo singular no está en su apariencia, sino en su rareza y significado astronómico. Lo especial de este evento es la posibilidad de presenciar un fenómeno que ocurre pocas veces en la vida.

Curiosidades sobre la Luna azul

El nombre de “Luna azul” proviene de la expresión inglesa “once in a blue moon”, que se utiliza para describir hechos bastante raros. En 1946 se publicó un artículo en la revista Sky & Telescope que popularizó la idea de llamar “Luna azul” a la segunda luna llena en un mes, a raíz de un error de interpretación que luego se mantuvo.

Esta luna es mencionada en canciones, películas, novelas y obras de arte. Con ella se hace referencia a algo excepcional.

En algunas ocasiones la Luna azul coincide con una superluna, es decir, cuando la Luna llena se encuentra en su punto más cercano a la Tierra y se ve más grande y brillante de lo habitual. También puede coincidir con otros fenómenos, como eclipses lunares o lluvias de meteoros, lo cual la hace más espectacular.

Aunque se le denomine “azul”, su verdadera rareza es su frecuencia. Este fenómeno ocurre solo cada dos o tres años, lo que le otorga un encanto particular para los románticos y los amantes de la astronomía.

Preguntas frecuentes

¿Con qué frecuencia ocurre una Luna azul?

Cada 2 a 3 años, dependiendo del calendario lunar.

¿La Luna azul cambia de color?

No en condiciones normales. Solo fenómenos atmosféricos extremos pueden darle ese tono.

¿Se puede fotografiar fácilmente?

Sí, con un móvil o cámara desde un trípode en cielo despejado.

¿Tiene alguna influencia sobre el comportamiento o las mareas?

No más que una luna llena convencional.

La Luna azul es un fenómeno infrecuente que nos invita a mirar al cielo y maravillarnos con los ritmos del universo. Aunque no cambie de color, su significado astronómico y cultural la hace especial.

¿La has visto alguna vez? Cuéntanos tu experiencia o prepárate para no perderte la próxima.

