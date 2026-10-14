John Archibald Wheeler (1911 – 2008), físico: «No existe una ley excepto la ley de que no hay ley”

John Archibald Wheeler (Jacksonville, Florida, 9 de julio de 1911-13 de abril de 2008) fue un físico teórico estadounidense que obtuvo su doctorado en la Universidad Johns Hopkins y realizó importantes contribuciones al campo de la física teórica. Entre sus aportaciones más destacadas figura la introducción de la matriz S, una herramienta fundamental en la física de partículas. También desempeñó un papel pionero en el desarrollo de la teoría de la fisión nuclear. Además, Wheeler colaboró con Gregory Breit en el desarrollo del concepto del proceso Breit-Wheeler, relacionado con la conversión de fotones en pares de partículas y antipartículas.

«No es únicamente que el hombre esté adaptado al universo. El universo está adaptado al hombre. ¿Imagina un universo en el cual una u otra de las constantes físicas fundamentales sin dimensiones se alterase en un pequeño porcentaje en uno u otro sentido? En tal universo el hombre nunca hubiera existido. Este es el punto central del principio antrópico. Según este principio, en el centro de toda la maquinaria y diseño del mundo subyace un factor dador-de-vida», escribió en el Prefacio de «El principio cosmológico antrópico».

«No existe una ley excepto la ley de que no hay ley»

¿Qué pasaría si las leyes que gobiernan el universo no fueran tan inmutables como pensamos? ¿Y si, detrás de todo lo que observamos, existiera una realidad mucho más compleja de lo que somos capaces de comprender?

La frase «No existe una ley excepto la ley de que no hay ley» invita a reflexionar sobre los límites del conocimiento humano y sobre la posibilidad de que el universo no funcione de una manera tan sencilla, rígida y predecible como imaginamos. A primera vista, parece una contradicción; si afirma que no existen leyes, ¿cómo puede establecer al mismo tiempo una ley que dice que no hay ninguna?

Durante siglos, la ciencia ha buscado principios capaces de explicar los fenómenos naturales, pero que una teoría explique muchos fenómenos no significa necesariamente que constituya una descripción definitiva de toda la realidad. Aunque la frase procede del ámbito de la física teórica, su interpretación filosófica puede trasladarse a situaciones cotidianas.

Con frecuencia, las personas construimos reglas sobre cómo deberían funcionar las cosas, las cuales pueden convertirse en una fuente de frustración cuando la realidad no responde a lo previsto. Pero aceptar que nuestro conocimiento es limitado no significa renunciar a planificar ni vivir sin principios. Significa comprender que no podemos controlar todas las variables y que nuestras predicciones, por razonables que parezcan, no siempre se cumplirán.

John Archibald Wheeler dejó una huella importante en la física del siglo XX, tanto por sus investigaciones como por su capacidad para plantear preguntas que iban más allá de los problemas técnicos inmediatos. Quizá esa sea la idea más interesante que podemos extraer de esta reflexión: reconocer los límites de lo que sabemos no debilita el conocimiento, sino que nos recuerda por qué merece la pena seguir investigando.

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