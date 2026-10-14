John Archibald Wheeler (1911 – 2008), físico: «No existe una ley excepto la ley de que no hay ley”
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John Archibald Wheeler (Jacksonville, Florida, 9 de julio de 1911-13 de abril de 2008) fue un físico teórico estadounidense que obtuvo su doctorado en la Universidad Johns Hopkins y realizó importantes contribuciones al campo de la física teórica. Entre sus aportaciones más destacadas figura la introducción de la matriz S, una herramienta fundamental en la física de partículas. También desempeñó un papel pionero en el desarrollo de la teoría de la fisión nuclear. Además, Wheeler colaboró con Gregory Breit en el desarrollo del concepto del proceso Breit-Wheeler, relacionado con la conversión de fotones en pares de partículas y antipartículas.
«No es únicamente que el hombre esté adaptado al universo. El universo está adaptado al hombre. ¿Imagina un universo en el cual una u otra de las constantes físicas fundamentales sin dimensiones se alterase en un pequeño porcentaje en uno u otro sentido? En tal universo el hombre nunca hubiera existido. Este es el punto central del principio antrópico. Según este principio, en el centro de toda la maquinaria y diseño del mundo subyace un factor dador-de-vida», escribió en el Prefacio de «El principio cosmológico antrópico».
«No existe una ley excepto la ley de que no hay ley»
¿Qué pasaría si las leyes que gobiernan el universo no fueran tan inmutables como pensamos? ¿Y si, detrás de todo lo que observamos, existiera una realidad mucho más compleja de lo que somos capaces de comprender?
La frase «No existe una ley excepto la ley de que no hay ley» invita a reflexionar sobre los límites del conocimiento humano y sobre la posibilidad de que el universo no funcione de una manera tan sencilla, rígida y predecible como imaginamos. A primera vista, parece una contradicción; si afirma que no existen leyes, ¿cómo puede establecer al mismo tiempo una ley que dice que no hay ninguna?
Durante siglos, la ciencia ha buscado principios capaces de explicar los fenómenos naturales, pero que una teoría explique muchos fenómenos no significa necesariamente que constituya una descripción definitiva de toda la realidad. Aunque la frase procede del ámbito de la física teórica, su interpretación filosófica puede trasladarse a situaciones cotidianas.
Con frecuencia, las personas construimos reglas sobre cómo deberían funcionar las cosas, las cuales pueden convertirse en una fuente de frustración cuando la realidad no responde a lo previsto. Pero aceptar que nuestro conocimiento es limitado no significa renunciar a planificar ni vivir sin principios. Significa comprender que no podemos controlar todas las variables y que nuestras predicciones, por razonables que parezcan, no siempre se cumplirán.
John Archibald Wheeler dejó una huella importante en la física del siglo XX, tanto por sus investigaciones como por su capacidad para plantear preguntas que iban más allá de los problemas técnicos inmediatos. Quizá esa sea la idea más interesante que podemos extraer de esta reflexión: reconocer los límites de lo que sabemos no debilita el conocimiento, sino que nos recuerda por qué merece la pena seguir investigando.
Frases de científicos
- «Lo que conocemos es una gota, lo que no conocemos es un océano» (Isaac Newton)
- «En la Ciencia la única verdad sagrada, es que no hay verdades sagradas» (Carl Sagan)
- «Cada día sabemos más y entendemos menos» (Albert Einstein)
- «La duda es la madre del descubrimiento» (Ambrose Bierce)
- «La verdadera ciencia enseña, por encima de todo, a dudar y a ser ignorante» (Miguel de Unamuno)
- «Nada en la vida es para ser temido, es sólo para ser comprendido. Ahora es el momento de entender más, de modo que podamos temer menos» (Marie Curie)
- «La ciencia es la progresiva aproximación del hombre al mundo real» (Max Planck)
- «El nacimiento de la ciencia fue la muerte de la superstición» (Thomas Henry Huxley)
- «Nuestra ciencia nos ha hecho cínicos; nuestra inteligencia, duros y faltos de sentimientos» (Charles Chaplin)
- «La ciencia sirve para darnos una idea de cuán vasta es nuestra ignorancia» (Robert De Lamennais)
- «Un poco de ciencia nos aleja de Dios, pero mucha ciencia nos devuelve a Él» (Louis Pasteur)
- «El aspecto más triste de la vida en este momento es que la ciencia recopila conocimiento más rápido de lo que la sociedad adquiere sabiduría» (Isaac Asimov)
- «La ciencia es el gran antídoto contra el veneno del entusiasmo y la superstición» (Adam Smith)
- «La ciencia nunca resuelve un problema sin crear otros 10 más» (George Bernard Shaw)
- «Lo que más amo de la ciencia es que a medida que aprendes, realmente no obtienes respuestas, solo tienes mejores preguntas» (John Green)
- «La ciencia es orgullosa por lo mucho que ha aprendido; la sabiduría es humilde porque no sabe más» (William Cowper)
- «La ciencia no conoce de países porque el conocimiento le pertenece a la humanidad, y es la antorcha que ilumina al mundo» (Louis Pasteur)
- «La historia de las ciencias nos demuestra que las teorías son perecederas» (Nikola Tesla)
- «La ciencia es la estética de la inteligencia» (Gaston Bachelard)
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