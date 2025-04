Hallazgo insólito: descubren que los océanos no siempre fueron azules y éste era su color

Descubren que los océanos no siempre fueron azules, el color original de estos elementos te dejará totalmente en shock. Son tiempos de descubrir en primera persona cómo fueron esos océanos que han acabado siendo la antesala de los que tenemos hoy en día. Son, en esencia, la última frontera de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marquen estos días que tenemos por delante y que pueden ser esenciales. La gran novedad con estos elementos en mente es que realmente empezamos a conocer su pasado.

Este hallazgo es del todo insólito

Este era el color de los actuales océanos azules

Desde la Universidad de Nagoya, Japón, nos llega un reciente estudio que nos indica el color de los océanos en ese pasado que nos invita a descubrir una serie de cambios destacados. El color de estos océanos puede acabar convirtiéndose en algo muy diferente.

Tal y como nos indica este artículo publicado en la revista Nature: «Las cianobacterias indujeron el gran evento de oxidación hace unos 2.400 millones de años, probablemente desencadenando el aumento de la biodiversidad aeróbica. Mientras que las clorofilas son pigmentos universales utilizados por todos los organismos fototróficos, las cianobacterias utilizan pigmentos adicionales llamados ficobilinas para sus antenas de recolección de luz, los ficobilisomas, para absorber la energía de la luz en longitudes de onda complementarias a las cloroflas. Sin embargo, persiste un enigma: ¿por qué las cianobacterias necesitaban ficobilisomas? Aquí, demostramos a través de simulaciones numéricas que el espectro de luz submarina durante la era arqueana era probablemente predominantemente verde debido a la precipitación oxidada de Fe(III). Los entornos de luz verde, probablemente moldeados por organismos fotosintéticos, pueden haber dirigido su propia evolución fotosintética. La ingeniería genética de las cianobacterias existentes, que simula la selección natural pasada, sugiere que las cianobacterias que adquirieron una ficobilina especializada en verde llamada ficoeritrobilina podrían haber florecido bajo entornos de luz verde. Los análisis filogenéticos indican que el ancestro común de las cianobacterias modernas abarcó todos los componentes clave de los ficobilisomas para establecer un intrincado mecanismo de transferencia de energía hacia las clorofilas utilizando luz verde y, por lo tanto, obtuvo una fuerte ventaja selectiva en condiciones de luz verde. Nuestros hallazgos destacan la relación coevolutiva entre los fotótrofos oxigenados y los entornos ligeros que definieron el paisaje acuático de la Tierra Arcaica y prevén el color verde como un signo de la distinta etapa evolutiva de los planetas habitados».

Por lo que, tendrían hoy en día una luz más verde que azul, un color que nos recordará a algo muy diferente que un océano. Quizás más parecido a algunos lagos que sí que acaban adquiriendo esta tonalidad que hasta el momento no habíamos tenido en cuenta.

Habrá llegado el momento de apostar claramente por algunos detalles que quizás hasta ahora no pensábamos que podríamos tener en cuenta. Un cambio de ciclo que quizás hasta la fecha no pensábamos que veríamos, el pasado nos sigue sorprendiendo.