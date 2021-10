Un artículo recientemente publicado en ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’, da a conocer el descubrimiento de un “bosque perdido” durante más de 100.000 años. Se trata de un manglar que, curiosamente, ha florecido a unos 200 km de la costa en la península de Yucatán (México). Lo llamativo es que los manglares suelen crecer junto al mar, lo que podría explicar porque este bosque ha permanecido oculto por tantos años. ¡Sigue leyendo para saber más!

¿Cómo es el bosque perdido en las profundidades de la península de Yucatán?

Se trata de un extenso manglar rojo que ha florecido lejos de la costa y a lo largo de las orillas del río San Pedro Mártir. A pesar de que el hallazgo se produce en el corazón de la península de Yucatán, este “bosque perdido” se extiende desde la selva tropical de El Petén (Guatemala) hasta la región de Balancán (en Tabasco, México).

Pero, ¿qué son los manglares? Pues, son precisamente bosques que se caracterizan por crecer a las orillas de desembocaduras de ríos o en estuarios, principalmente en climas tropicales. En estos sitios, el agua de la corriente empieza a mezclarse con la de los mares, lo que eleva la salinidad.

La mayoría de las especies del Reino Vegetal serían incapaces de sobrevivir en estas condiciones. Sin embargo, allí sobre los deltas florecen diferentes tipos de manglares, como el manglar rojo (Rhizophora mangle).

¿Qué hay de inusual en la descubierta de los manglares de San Pedro?

Los manglares forman biomas con alta tolerancia a las sales que crecen en zonas costeras, es decir, junto al mar. Entonces, el hallazgo del “bosque perdido” en la península de Yucatán, a más de 200km de la costa, ha llevado los expertos a cuestionarse cómo ha podido desarrollarse un extenso manglar rojo tan lejos del mar.

Sus investigaciones han revelado que los manglares de San Pedro han alcanzado su actual ubicación en el último período interglacial, es decir, hace unos 125.000 años. Y allí han permanecido de manera aislada debido al retroceso de los océanos durante la última glaciación.

¿Un bosque perdido en el tiempo?

Aunque pueda sonar “de película”, ello significa que el “bosque perdido” en la península de Yucatán sería así algo como una “cápsula del tiempo” natural. Y su inesperada descubierta nos ofrece un reflejo único del medio ambiente durante el último período interglacial.

Finalmente, cabe recordar que, durante este período, la Tierra ha experimentado un sobrecalentamiento, provocando el total derretimiento de los casquetes polares. En consecuencia, los niveles del mar solían ser mucho más elevados de lo que son en la actualidad.